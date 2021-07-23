Парламент Франции одобрил закон против "исламистского сепаратизма"
Источник:Le Figaro
Во Франции Национальная ассамблея приняла проект закона против "исламистского сепаратизма". Соответствующее решение приняли во время голосования 23 июля.
В финальные процедуре документ поддержали 49 депутатов, 19 были против и еще 5 воздержались. С момента его презентации до остатночного принятия прошло 7 месяцев.
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Что известно о законопроекте
Проект закона, который называли контроверсионным, содержит меры для:
- нейтральности в сфере госслужбы и публичных услуг;
- борьбы с языком ненависти онлайн;
- защиты госслужащих и учителей;
- усиление контроля за общественными организациями и их финансированием;
- ограничение случаев, когда дети могут получать школьное образование дома – чтобы это не превращалось в сугубо религиозное образование;
- борьбы с такими явлениями как "свидетельства о девстве", полигамия и принудительные браки.
По возвращении проекта из Сената, большинство все же смягчило меры по ношению хиджаба и нейтральности в университетах. Более мягкими от начальных оказались и ограничения на получение домашнего образования.
Крайние левые и правые были против
Лидер группы крайних левых La France insoumise ("Непокорная Франция") Жан-Люк Меленшон возмущался, что закон "антиреспубликанский" и направлен против мусульман. Социалисты критиковали чрезмерное недоверие к общественным объединениям. Правые – укоряли недостаточной решимостью.
- И правые и левые отстаивают мнение, что закон создает риски для свободы объединений.
- Поддержали проект партия Макрона LREM и ее партнеры Modem и Agir.
- Оппозиция – как правые так и левые – заявила, что будет обращаться в Конституционный совет.
Проект одобрили сразу вслед за законом о предупреждении терактов, которым закрепили в общем праве некоторые механизмы, которые появились после введения чрезвычайного положения.Известно. Законопроект еще с момента появления резко раскритиковали в мусульманском мире.
- Из государственных лидеров в его адрес особенно часто высказывался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.