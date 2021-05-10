Во Франции военные обратились к президенту Эммануэлю Макрону с открытым письмом. В документе они предупредили власть о том, что в стране назревает "гражданская война".

Бойцы вооруженных сил также обвинили главу государства и правительство в "трусости" и "обмане". По их мнению, власть "идет на уступки исламистам, за уничтожение которого отдали жизни много солдат".

Читайте также В Турции задержали соратника экс-лидера "Исламского государства"

Назревает "гражданская война"

Авторы письма описывают себя как часть молодого поколения военных, которые служили за рубежом: в Афганистане, Мали и Центральноафриканской Республике, – или же принимали участие в антитеррористических операциях.

Если разразится гражданская война, армия будет поддерживать порядок на своей земле. Никто не может желать такой ужасной ситуации – старшее поколение не больше, чем мы – но так, во Франции назревает гражданская война, и вы это прекрасно знаете,

– отметили солдаты.

Пока не понятно, сколько французских военнослужащих стоят за этим обращением и какие у них звания. В то же время под документом могут свободно подписаться все желающие.

Обратите внимание! По состоянию на 15: 30 10 мая послание подписали 153 827 человек.

СМИ напоминают, что ранее письмо с аналогичными оговорками направили в средства массовой информации 20 отставных французских генералов и группа офицеров. Это обращение тогда вызвало большой резонанс во Франции.