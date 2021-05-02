В Турции задержали боевика "Исламского государства". Он был одним из ближайших помощников экс-лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Мужчина оказался гражданином Афганистана, которого идентифицировали как "Басим". Его задержали в районе Атасехир в Стамбуле.

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Как удалось задержать "Басима"

Он скрывался в городе с фальшивыми документами. В то же время за перемещениями мужчины правоохранители следили с помощью камер наблюдения.

В конце концов 28 апреля его задержали на выходе из дома. Спецоперацию проводило Управление антитеррористического отделения полиции Стамбула и Нацразведка.

После допроса мужчину доставили в суд с ходатайством об аресте.

В чем подозревают задержанного

По информации следователей, мужчина был одним из ближайших соратников убитого в 2019 году лидера ИГИЛ аль-Багдади. Он помогал скрыть его в сирийской провинции Идлиб в частности.

Справка. Лидер ИГ аль-Багдади покончил с собой в октябре 2019 года. Он подорвал жилет смертника во время рейда под руководством США на его убежище в Сирии.

Кроме того, "Басима" подозревают в организации военных учений для ИГИЛ, а также – в причастности к принятию решений касательно терактов в Сирии и Ираке.