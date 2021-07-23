В финальные процедуре документ поддержали 49 депутатов, 19 были против и еще 5 воздержались. С момента его презентации до остатночного принятия прошло 7 месяцев.

Читайте также Французские военные бьют тревогу и предупреждают Макрона о возможной "гражданской войне"

Что известно о законопроекте

Проект закона, который называли контроверсионным, содержит меры для:

нейтральности в сфере госслужбы и публичных услуг;

борьбы с языком ненависти онлайн;

защиты госслужащих и учителей;

усиление контроля за общественными организациями и их финансированием;

ограничение случаев, когда дети могут получать школьное образование дома – чтобы это не превращалось в сугубо религиозное образование;

борьбы с такими явлениями как "свидетельства о девстве", полигамия и принудительные браки.

По возвращении проекта из Сената, большинство все же смягчило меры по ношению хиджаба и нейтральности в университетах. Более мягкими от начальных оказались и ограничения на получение домашнего образования.

Крайние левые и правые были против

Лидер группы крайних левых La France insoumise ("Непокорная Франция") Жан-Люк Меленшон возмущался, что закон "антиреспубликанский" и направлен против мусульман. Социалисты критиковали чрезмерное недоверие к общественным объединениям. Правые – укоряли недостаточной решимостью.

И правые и левые отстаивают мнение, что закон создает риски для свободы объединений.

Поддержали проект партия Макрона LREM и ее партнеры Modem и Agir.

Оппозиция – как правые так и левые – заявила, что будет обращаться в Конституционный совет.

Проект одобрили сразу вслед за законом о предупреждении терактов, которым закрепили в общем праве некоторые механизмы, которые появились после введения чрезвычайного положения.