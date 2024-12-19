У парламенті невизнаної Абхазії депутати влаштували стрілянину через криптовалюту: є загиблий

У четвер, 19 грудня, біля будівлі парламенту самопроголошеної Абзахії сталася стрілянина, внаслідок якої загинув депутат.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. Зазначається, що зараз до парламенту вже прибула слідчо-оперативна група, деталі події встановлюють

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Що відомо про стрілянину в Абхазії

Місцеві журналісти повідомляють, що внаслідок стрілянини в Абхазії загинув депутат Вахтанг Голандзія, а опозиціонер Кан Кварчія отримав поранення. За даними ЗМІ, причиною стрілянини став законопроєкт про заборону майнінгу.

Під час цього обговорення депутати Адгур Харазія та Кан Кварчія розпочали суперечку. Згодом Харазія дістав пістолет і почав стріляти. Однак під ударом опинився інший депутат – Вахтанг Голландзія – який намагався розняти колег. Від отриманих поранень він помер.

За даними так званого "Міністерства внутрішніх справ" Абхазії, підозрюваний Адгур Харазія втік з місця події.

До слова, раніше стало відомо, що в окупованій Абхазії так званий "президент" пішов у відставку. Аслан Бжанія сам запропонував такий варіант після того, як опозиціонери захопили президентську адміністрацію і йому довелося виїхати в Сухумі в рідне село Тамиш.