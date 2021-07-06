Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила резолюцію щодо агресії Росії: та втекла з засідання
Джерело:фейсбук Микити Потураєва
Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію, яка засуджує російську окупацію Криму та Донбасу, порушення прав людей та мілітаризацію. Вдалося це незважаючи на спротив і тиск делегації Росії.
Резолюцію ініціювала Україна, а схвалила Парламентська асамблея 6 липня. Про це у фейсбуці повідомив керівник постійної делегації у відомстві нардеп Микита Потураєв.
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Про що йдеться у терміновій резолюції
Документ суворо засуджує:
- тривалу окупацію Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей;
- військові злочини російської влади, збройних сил та найманців на тимчасово окупованих українських територіях;
- намагання Росії заблокувати Керченську протоку та Азовське море;
- порушення прав людини в окупованому Криму та на Донбасі;
- небезпечну мілітаризацію окупованого Криму;
- незаконну російську паспортизацію українських громадян на окупованих територіях.
Потураєв зазначає: цією резолюцією асамблея вчергове висунула вимогу до Росії як до ініціатора і сторони конфлікту з Україною.
Треба відзначити потужну і одностайну підтримку української резолюції делегаціями всіх країн Заходу, але також і багатьох інших країн, які послідовно підтримують Україну,
– написав нардеп.
Росія шантажувала асамблею ОБСЄ
У разі підтримки української резолюції Росія погрожувала вийти зі складу парламентської асамблеї. Потураєв назвав це "відвертим шантажем".
Втім, делегації країн-симпатиків України, так само як і керівництво Парламентської асамблеї, проявили стійкість і єдність. Відтак російська і білоруська делегації залишили засідання.
Що відомо про Парламентську асамблею ОБСЄ?Це один з центральних інститутів, що відіграє важливу роль у вирішенні завдань усієї організації. Головною метою асамблеї є розвиток діалогу, за допомогою якого поширюється та посилюється демократія.
Парламентська асамблея ОБСЄ збирається кожного року в лютому на зимове засідання та в липні – на щорічну сесію. Результатами таких зустрічей є декларації, численні резолюція та рекомендації.
Українську делегацію очолює Микита Потураєв.
Джерело: Вікіпедія