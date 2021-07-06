Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию об агрессии России: та сбежала с заседания

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию, осуждающую российскую оккупацию Крыма и Донбасса, нарушения прав человека и милитаризацию. Удалось это несмотря на сопротивление и давление делегации России.

Резолюцию инициировала Украина, а одобрила Парламентская ассамблея 6 июля. Об этом в фейсбуке сообщил руководитель постоянной делегации в ведомстве нардеп Никита Потураев.

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О чем говорится в срочной резолюции

Документ строго осуждает:

длительную оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

военные преступления российской власти, вооруженных сил и наемников на временно оккупированных украинских территориях;

попытки России заблокировать Керченский пролив и Азовское море;

нарушения прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе;

опасную милитаризацию оккупированного Крыма;

незаконную российскую паспортизацию украинских граждан на оккупированных территориях.

Потураев отмечает: этой резолюцией Ассамблея в очередной раз выдвинула требование к России как к инициатору и стороне конфликта с Украиной.

Надо отметить мощную и единодушную поддержку украинской резолюции делегациями всех стран Запада, но также и многих других стран, которые последовательно поддерживают Украину,

– написал нардеп.

Россия шантажировала ассамблею ОБСЕ

В случае поддержки украинской резолюции Россия угрожала выйти из состава парламентской ассамблеи. Потураев назвал это "откровенным шантажом".

Впрочем, делегации стран-сторонников Украины, так же как и руководство Парламентской ассамблеи, проявили стойкость и единство. Поэтому российская и белорусская делегации покинули заседание.