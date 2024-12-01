"Вважають громадянами нижчого сорту": які антиукраїнські наративи в Румунії ширить пропаганда

1 грудня у Румунії відбулись парламентські вибори, а серед партій за які голосувало населення є не лише проєвропейські чи соціал-демократи, але й радикали та ультраправі. Тож 24 Канал поспілкувався з політологом аби зʼясувати, які антиукраїнські наративи ширить пропаганда у Румунії.

Згідно з першими даними екзит-полу, на першому місці наразі соціал-демократи (PSD), а на другому праворадикальна партія AUR. Також 5% змогла набрати партія S.O.S., лідерка якої не приховує своїх симпатій щодо Росії.

Читайте також Прем'єр Румунії не дочекався перерахунку голосів і знявся із президентських виборів

Антиукраїнські наративи у Румунії

Александру Даміан Програмний директор Румунського центру європейської політики (CRPE) Що стосується антиукраїнських наративів, то це ті ж самі теми, які ми бачили протягом останніх двох років. Перше, румунська спільнота в Україні не може говорити своєю мовою. Друге, українці представляють їх як громадян другого сорту, а влада має до них претензії. Також є ще релігійні наративи – мовляв, вони не можуть ходити до румунських церков.

Також, окрім мовного та релігійного питання, у Румунії спекулюють й на темі зерна та екології. Наприклад, що імпорт дешевої сільськогосподарської продукції та зерна з України знищує румунське сільське господарство й загалом економіку країни.

Тож не складно провести паралелі між тим, на яких темах спекулює російська пропаганда, наприклад, в Угорщині й Польщі та Румунії – вони однакові.

Не в'їжджати в країну та не використовувати країну як транзит для експорту зерна.

Експорт з України дешевої сільськогосподарської продукції знищує економіку Румунії та румунських фермерів.

Румунська меншина в Україні, церква і сільське господарство – основні антиукраїнські наративи.

Яка зараз політичка ситуація в Румунії

Після першого туру виборів, які відбулись 24 листопада, у Румунії відбулась низка протестів, а у соцмережах населення ширить дописи, закликаючи зберегти демократію у країні. Це все сталось після того, як проросійський ультраправий екстреміст Калін Джорджеску набрав більшість голосів виборців та пройшов у другий тур. Разом з ним опинилась у другому турі проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.

Також згодом Вища рада оборони Румунії визнала факт іноземного втручання у перший тур президентських виборів, адже Джорджеску мав надзвичайно низькі шанси, згідно з даними соцопитувань. Ба біліше, багато хто дізнався про нього лише коли побачили результати першого туру.

Варто також зауважити, що Джорджеску був незалежним кандидатом, відповідно безпартійним. Тож не дивно, що одразу після оголошення результатів першого туру президентських виборів лідер AUR Сіміон заявив, що підтримуватиме політика у другому турі, аби переманити електорат під час парламентських виборів.

До речі, схоже зробив і чинних премʼєр Чолаку. Політик заявив, що підтримуватиме Ласконі у другому турі. Також після того, як Конституційний суд Румунії 28 листопада постановив, що голоси в першому турі п резидентських виборів повинні бути перераховані, Чолаку зняв свою кандидатуру. За першими підрахунками екзит-полу його партія має 26% голосів.

Матеріал створений за участю CFI, Agence française de développement médias, як частина Hub Bucharest Project за підтримки Міністерства закордонних справ Франції.