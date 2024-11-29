Своє рішення Чолаку не змінить незалежно від того, який результат покаже перерахунок голосів, який наразі триває у країні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Romania Insider.

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Румунія підозрює втручання у вибори "вороже налаштованих суб'єктів"

Перерахунок голосів здійснюють через підозри у шахрайстві.

Так, за результатами першого туру неочікувану перемогу здобув проросійський кандидат Келін Георгеску.

А ще кандидат у президенти Крістіан Тергес подав скаргу, у якій звинуватив ЦВК у фальсифікаціях під час підрахунку голосів проєвропейської та проукраїнської кандидатки Елени Ласконі.

Влада Румунії також заявила, що має докази втручання у виборчу кампанію з боку "вороже налаштованих суб'єктів".

"Деякі округи завершать перерахунок голосів сьогодні (29 листопада – 24 Канал), і результати будуть якнайшвидше передані Конституційному суду, щоб він міг прийняти рішення про визнання виборів дійсними або недійсними", – сказав голова румунської ЦВК.

У п'ятницю, 29 листопада, найвищий суд Румунії відклав рішення щодо скасування першого туру виборів до 2 грудня, пише Digi24. Раніше ЦВК оголосила, що перший тур президентських виборів можуть провести повторно та призначити їх на 15 та 29 грудня

До слова, 1 грудня у країні заплановані парламентські вибори, а другий тур виборів президента планується на 8 грудня.