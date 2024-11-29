Свое решение Чолаку не изменит независимо от того, какой результат покажет пересчет голосов, который сейчас идет в стране. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Romania Insider.

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Румыния подозревает вмешательство в выборы "враждебно настроенных субъектов"

Пересчет голосов производится из-за подозрений в мошенничестве.

Так, по результатам первого тура, неожиданную победу одержал пророссийский кандидат Келин Георгеску.

А еще кандидат в президенты Кристиан Тергес подал жалобу, в которой обвинил ЦИК в подлогах при подсчете голосов проевропейской и проукраинской кандидатки Елены Ласкони.

Власти Румынии также заявили, что имеет доказательства вмешательства в избирательную кампанию со стороны "враждебно настроенных субъектов".

"Некоторые округа завершат пересчет голосов сегодня (29 ноября – 24 Канал), и результаты будут как можно быстрее переданы Конституционному суду, чтобы он мог принять решение о признании выборов действительными или недействительными", – сказал председатель румынской ЦИК.

В пятницу, 29 ноября, высший суд Румынии отложил решение об отмене первого тура выборов до 2 декабря, пишет Digi24. Ранее ЦИК объявила, что первый тур президентских выборов могут провести повторно и назначить их на 15 и 29 декабря

К слову, 1 декабря в стране запланированы парламентские выборы, а второй тур выборов президента планируется на 8 декабря.