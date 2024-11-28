Кремлевский диктатор активно подкупает их и играет на трудностях в странах Европы. Это 24 Каналу отметила председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Путин подкупает политиков

Ольга Романова отметила, что в определенных странах Европы победу одерживают ультраправые силы. Кремль делает все для того, чтобы к власти приходили силы, которые связаны с путинским режимом.

Недаром эти пророссийские политики в Румынии так или иначе связаны с Путиным. Этот правый поворот в политике связан с Путиным. Многие правые силы, которые выступают с позицией праворадикальных, так или иначе связаны с путинским режимом. Он подкупает политиков,

– объяснила она.

Путин очень хорошо умеет играть на противоречиях и трудностях в Европе. Он применяет меры для того, чтобы на выборах побеждали нужные ему силы. В частности, в Европе активно работают российские спецслужбы.

Напомним, 24 ноября в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, а поэтому в стране пройдет второй тур выборов. Ультраправый националистический кандидат Келин Джорджеску получил 22,94% голосов, а проевропейский кандидат Елена Ласкони – 19,18%. Румынская молодежь протестовала против результатов выборов президента.