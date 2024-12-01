"Считают гражданами низшего сорта": какие антиукраинские нарративы распространяют в Румынии

1 декабря в Румынии состоялись парламентские выборы, а среди партий за которые голосовало население есть не только проевропейские или социал-демократы, но и радикалы и ультраправые. Поэтому 24 Канал пообщался с политологом чтобы выяснить, какие антиукраинские нарративы распространяет пропаганда в Румынии.

Согласно первым данным экзитпола, на первом месте сейчас социал-демократы (PSD), а на втором право радикальная партия AUR. Также 5% смогла набрать партия S.O.S., лидер которой не скрывает своих симпатий в отношении России.

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Антиукраинские нарративы в Румынии

Александру Дамиан Программный директор Румынского центра европейской политики (CRPE) Что касается антиукраинских нарративов, то это те же темы, которые мы видели в течение последних двух лет. Первое, румынская община в Украине не может говорить на своем языке. Второе, украинцы представляют их как граждан второго сорта, а власть имеет к ним претензии. Также есть еще религиозные нарративы – мол, они не могут ходить в румынские церкви.

Также, кроме языкового и религиозного вопроса, в Румынии спекулируют и на теме зерна и экологии. Например, что импорт дешевой сельскохозяйственной продукции и зерна из Украины уничтожает румынское сельское хозяйство и в целом экономику страны.

Поэтому не сложно провести параллели между тем, на каких темах спекулирует российская пропаганда, например, в Венгрии и Польше и Румынии – они одинаковы.

Не въезжать в страну и не использовать страну как транзит для экспорта зерна.

Экспорт из Украины дешевой сельскохозяйственной продукции уничтожает экономику Румынии и румынских фермеров.

Румынское меньшинство в Украине, церковь и сельское хозяйство – основные антиукраинские нарративы.

Какая сейчас политическая ситуация в Румынии

После первого тура выборов, которые состоялись 24 ноября, в Румынии состоялся ряд протестов, а в соцсетях населения ширит сообщения, призывая сохранить демократию в стране. Это все произошло после того, как пророссийский ультраправый экстремист Калин Джорджеску набрал большинство голосов избирателей и прошел во второй тур. Вместе с ним оказалась во втором туре проевропейская кандидатка Елена Ласкони.

Также впоследствии Высший совет обороны Румынии признал факт иностранного вмешательства в первый тур президентских выборов, ведь Джорджеску имел чрезвычайно низкие шансы, согласно данным соцопросов. Более того, многие узнали о нем только когда увидели результаты первого тура.

Стоит также заметить, что Джорджеску был независимым кандидатом, соответственно беспартийным. Не удивительно, что сразу после объявления результатов первого тура президентских выборов президентских выборов лидер AUR Симион заявил, что будет поддерживать политика во втором туре, чтобы переманить электорат во время парламентских выборов.

Кстати, похожее сделал и действующий премьер Чолаку. Политик заявил, что будет поддерживать Ласкони во втором туре. Также после того, как Конституционный суд Румынии 28 ноября постановил, что голоса в первом туре п резидентских выборов должны быть пересчитаны, Чолаку снял свою кандидатуру. По первым подсчетам экзитпола его партия имеет 26% голосов.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.