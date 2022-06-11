Парочка на пляжі в Одесі влаштувала інтим: обом вручили повістки

В Одесі на пляжі парочка влаштувала інтим на очах в інших відпочивальників. Суботня романтика завершилася повістками до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Сергій Братчук – речник Одеської ОВА – зауважив, що "непристойне дійство" відбулося в одному з закладів відпочинку Одеси. Наразі парочка вже готується пройти медичну комісію.

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Вона визначить не лише стан їхнього здоров'я після відповідних спільних процедур. Огляд лікарів відбудеться у зв'язку з отриманням цими горе-відпочивальниками повісток до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки,

– заявив Братчук.

Він додав, що надалі парочка зможе привести гормональний сплеск до нормального балансу під час бойових дій.

Відпочивальник підірвався на міні

Людям постійно нагадують, що наразі відвідувати пляжі Одещини – не можна. Попри літню спеку та бажання охолодитися у морі, не варто ризикувати своїм життям. Водночас деякі українці продовжують наражатися на небезпеку задля морського відпочинку.

Братчук повідомив, що трагедія сталася у селі Грибівці. Там чоловік, незважаючи на заборону, пішов з сім'єю на пляж. Відпочивальник хотів перевірити глибину води. Однак, на жаль, наштовхнувся на російську міну, яку зірвалося з якоря та віднесло до берега. Відпочинок на морі закінчився трагедією.

В оперативному командуванні "Південь" також неодноразово наголошували, що проводити час на пляжах – наразі заборонено.

"Звертаємо увагу всіх громадян, що застереження про небезпеку – це справжня турбота про ваше життя і здоров'я. Дотримання цих обмежень набагато ефективніше відпочинку, що може закінчитися летально", – мовиться у повідомленні.

Водночас навіть після трагедії деякі люди не відмовилися від пляжних розваг. Упродовж дня 11 червня одеські телеграм-канали публікували відео, як на пляжах Одеси відпочивальники ніжилися на піску.

Зауважте! Окрім того, українців просять не ігнорувати повітряні тривоги. Під час сповіщення про небезпеку необхідно терміново йти в укриття цивільного захисту.

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