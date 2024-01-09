Засновника однієї з церков звинувачують у ґвалтуванні вірян: гучне розслідування BBC
Джерело:BBC
Видання BBC опублікувало велике розслідування про засновника однієї з найбільших у світі євангельських церков. Журналісти звинуватили його у знущаннях і катуваннях вірян.
Церква Темітопе Балогуна (Ті Бі) Джошуа "Синагога, церква всіх народів" діє у Нігерії, звинуватили її засновника. BBC та міжнародної медіаплатформи openDemocracy провели дворічне розслідування, яке пролило світло на злочини пастора.
Дивіться також Різдвяний подарунок Кірілу: скільки в Україні залишилося церков Московського патріархату
Що відомо про діяльність пастора Ті Бі Джошуа
Джошуа звинувачують у зґвалтуваннях, примусі до абортів, у жорстокому поводженні з дітьми та дорослими, яких "били батогом і приковували ланцюгами".
З журналістами спілкувалися понад 25 колишніх послідовників секти із Великої Британії, Нігерії, США, Південно-Африканської Республіки, Гани, Намібії та Німеччини поспілкувалися з BBC. Загалом показання учасників охоплюють майже 20 років діяльності церкви.Зокрема.
Деякі парафіяни проживали у комплексі церкви, розташованому в місті Лагос. Зазначається, що 12 поверхів комплексу спроєктував сам Джошуа, а послідовники заявили, що будівля нагадує бетонний лабіринт.
Однією з живих свідків є британка Рей, яка у 21 рік покинула Брайтонський університет у 2002 році та доєдналася до церкви. Вона стверджує, що 12 років була "ученицею" Джошуа.
За її словами, впродовж цих років вона зазнавала сексуального насильства, також її утримували в одиночній камері протягом двох років. Через жорстоке поводження вона кілька разів намагалася вчинити самогубство.
Ще одна колишня парафіянка, Джессіка Кайму з Намібії, розповіла, що перебувала у церкві понад 5 років. Вона сказала, що їй було 17 років, коли Джошуа вперше зґвалтував її. За цей час Кайму змусили зробити 5 абортів.
Також багато людей зазначали, що Джошуа фальсифікував свої "чудесні зцілення" від різних хвороб, зокрема раку та ВІЛ/СНІДу, які транслювали по телевізору мільйонам людей у всьому світі.
Четверо британців, які розмовляли з виданням, кажуть, що повідомили про насильство владі Великої Британії, однак реакції не було. Зокрема, подружжя, якому вдалося втекти з церкви, марно надсилало розповіді очевидців та відеодокази до Верховної комісії Великої Британії в Нігерії електронною поштою.
У коментарі BBC церква заперечила всі звинувачення.
Церква досі має прихильників у різних країнах світу
Ті Бі Джошуа помер у 2021 році. Після цього його визнали одним із найвпливовіших пасторів в історії Африки.
Серед парафіян його церкви були десятки політичних лідерів та знаменитостей. Церква має прихильників у всьому світі, керує християнським телеканалом Emmanuel TV і веде сторінки у соцмережах, за якими стежать мільйони користувачів.
Наразі установа продовжує діяти під керівництвом вдови Джошуа, Евелін.