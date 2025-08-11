Представники України та Німеччини обговорили актуальний статус низки оборонних контрактів. Зокрема, сторони порушили питання постачання систем ППО Patriot.

Що відомо про надходження Patriot до України?

Заступник очільника Міноборони України Сергій Боєв та аташе з питань оборони при посольстві Німеччини полковник Торстен Фріс обговорили актуальний статус оборонних контрактів між країнами.

Однією з найголовніших тем обговорення було питання поставки систем ППО Patriot – умови, та строки постачання до України.

Сторони також напрацювали механізми налагодження прямої комунікації між міністерствами оборони для оперативного вирішення питань.

Для України критично важливий час та розуміння поставок і виконання домовленостей. Це дозволяє чітко планувати військові операції та захист цивільного населення та інфраструктури,

– заявив Сергій Боєв.

Під час зустрічі представники двох країн обговорили статус та актуальність низки контрактів – строки виконання, потреби та можливість їх продовження. Зокрема, це стосувалося виробництва боєприпасів, ракет для ПРО та далекобійних засобів.

Окрему увагу сторони приділили розвитку спільних підприємств, їх фінансуванню та нарощенню виробничих спроможностей.