У Павлограді на Дніпропетровщині прогриміли вибухи

Після опівночі 4 листопада у Павлограді на Дніпропетровщині було чутно вибухи. На той момент в регіоні тривала повітряна тривога.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне. Що відомо про вибухи у Павлограді? Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили пізно ввечері 3 листопада. О 23:56 Повітряні сили інформували жителів регіону про небезпеку. Зокрема, там повідомляли про рух ворожих дронів. БпЛА на/повз Павлоград з північного сходу,

– йшлося в повідомленні.