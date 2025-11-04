4 листопада, 00:06
У Павлограді на Дніпропетровщині прогриміли вибухи
Після опівночі 4 листопада у Павлограді на Дніпропетровщині було чутно вибухи. На той момент в регіоні тривала повітряна тривога.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи у Павлограді?
Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили пізно ввечері 3 листопада. О 23:56 Повітряні сили інформували жителів регіону про небезпеку. Зокрема, там повідомляли про рух ворожих дронів.
БпЛА на/повз Павлоград з північного сходу,
– йшлося в повідомленні.