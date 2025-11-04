Укр Рус
4 листопада, 00:06
У Павлограді на Дніпропетровщині прогриміли вибухи

Ірина Марціяш

Після опівночі 4 листопада у Павлограді на Дніпропетровщині було чутно вибухи. На той момент в регіоні тривала повітряна тривога.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи у Павлограді?

Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили пізно ввечері 3 листопада. О 23:56 Повітряні сили інформували жителів регіону про небезпеку. Зокрема, там повідомляли про рух ворожих дронів.

БпЛА на/повз Павлоград з північного сходу,
 – йшлося в повідомленні.

 