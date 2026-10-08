Заборонив особисто Гітлер: як мила казка про оленя Бембі виявилася маніфестом проти нацизму

Книжка про Бембі, яку сьогодні знають завдяки милому диснеївському мультфільму, спочатку була романом для дорослих про страх, переслідування і боротьбу за виживання. Її автор, австрійський письменник єврейського походження Фелікс Зальтен, у 1930-х роках потрапив під переслідування нацистів, а його книги заборонили та спалювали як "єврейську пропаганду".

Чому мила казка про оленя Бембі виявилася маніфестом проти нацизму – розкаже 24 Канал.

Яким був справжній "Бембі"?

Перш ніж історія потрапила до Disney, "Бембі. Життя в лісі" була книгою для дорослих, а не дитячою казкою. Роман уперше публікували частинами у віденській газеті у 1922 році, а окремою книгою він вийшов у 1923-му. У центрі сюжету – молодий олень, який поступово дізнається, що ліс далеко не безпечний.

Тварини постійно живуть під загрозою людей-мисливців, втрачають близьких і змушені пристосовуватися до світу, де людина має над ними майже необмежену владу.

Чому нацисти побачили в "Бембі" політичний підтекст?

У 1930-х роках нацистська влада почала переслідувати єврейських письменників, а книги Зальтена опинилися під забороною. У 1935 – 1936 роках "Бембі" заборонили в нацистській Німеччині, а примірники книги спалювали. Твір розглядали як політичну алегорію становища євреїв у Європі.

Частина дослідників також бачить у романі історію переслідуваної спільноти, яка постійно живе в очікуванні небезпеки. Водночас називати "Бембі" прямим антинацистським маніфестом було б перебільшенням. Дослідники сперечаються, наскільки свідомо Зальтен закладав у роман саме політичну алегорію.



Австрійський письменник єврейського походження Фелікс Зальтен / Фото "Бібліотека української літератури"

Як права на "Бембі" опинилися у Disney?

Ще одна деталь цієї історії звучить майже неймовірно. У 1933 році Сідні Франклін придбав права на екранізацію "Бембі" за 1000 доларів. Спочатку він планував створити художній фільм із живими тваринами, але згодом передав права Disney. Тож поширена історія про те, що сам Зальтен продав "Бембі" безпосередньо Disney за 1000 доларів, не зовсім точна. Спочатку права придбав Франклін, а вже потім вони опинилися у Disney.

У 1942 році Disney випустив "Бембі", перетворивши роман на історію для широкої сімейної аудиторії. Творці мультфільму залишили головні мотиви – ліс, дорослішання, небезпеку мисливців і смерть матері Бембі. Водночас багато складних і жорстоких моментів оригіналу було пом'якшено або прибрано.

Саме тому для більшості глядачів Бембі став символом дитинства, хоча книга Зальтена мала значно серйозніший тон.

Чому Зальтену довелося тікати?

Після аншлюсу Австрії нацистською Німеччиною у 1938 році становище Зальтена стало небезпечним. У лютому 1939 року він разом із дружиною переїхав до Цюриха у Швейцарії, де провів останні роки життя. Його фінансове становище погіршилося, а колишньої свободи та популярності вже не було.

Фелікс Зальтен помер 8 жовтня 1945 року в Цюриху у віці 76 років. Він не побачив того масштабу популярності, якого "Бембі" досяг завдяки Disney. Сьогодні для багатьох це просто історія про маленького оленя. Але оригінальний роман Зальтена нагадує, наскільки сильно екранізація змінила сприйняття цієї історії.