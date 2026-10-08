Почему милая сказка об олене Бэмби оказалась манифестом против нацизма – расскажет 24 Канал.

Каким был настоящий "Бэмби"?

Прежде чем история попала в Disney, "Бэмби. Жизнь в лесу" была книгой для взрослых, а не детской сказкой. Роман впервые публиковался частями в венской газете в 1922 году, а отдельной книгой он вышел в 1923-м. В центре сюжета – молодой олень, который постепенно узнает, что лес далеко не безопасен.

Животные постоянно находятся под угрозой со стороны охотников, теряют близких и вынуждены приспосабливаться к миру, где человек обладает над ними почти неограниченной властью.

Почему нацисты увидели в "Бэмби" политический подтекст?

В 1930-х годах нацистские власти начали преследовать еврейских писателей, а книги Зальтена оказались под запретом. В 1935–1936 годах "Бэмби" запретили в нацистской Германии, а экземпляры книги сжигали. Произведение рассматривали как политическую аллегорию положения евреев в Европе.

Часть исследователей также видит в романе историю преследуемого сообщества, которое постоянно живет в ожидании опасности. В то же время называть "Бэмби" прямым антинацистским манифестом было бы преувеличением. Исследователи спорят, насколько сознательно Зальтен закладывал в роман именно политическую аллегорию.



Австрийский писатель еврейского происхождения Феликс Зальтен / Фото "Библиотека украинской литературы"

Как права на "Бэмби" оказались у Disney?

Еще одна деталь этой истории звучит почти невероятно. В 1933 году Сидней Франклин приобрел права на экранизацию "Бэмби" за 1000 долларов. Сначала он планировал создать художественный фильм с живыми животными, но впоследствии передал права Disney. Поэтому распространенная история о том, что сам Зальтен продал "Бэмби" напрямую Disney за 1000 долларов, не совсем верна. Сначала права приобрел Франклин, а уже потом они оказались у Disney.

В 1942 году Disney выпустил "Бэмби", превратив роман в историю для широкой семейной аудитории. Создатели мультфильма сохранили основные мотивы – лес, взросление, опасность со стороны охотников и смерть матери Бэмби. В то же время многие сложные и жестокие моменты оригинала были смягчены или удалены.

Именно поэтому для большинства зрителей Бэмби стал символом детства, хотя книга Зальтена имела гораздо более серьезный тон.

Почему Зальтену пришлось бежать?

После аншлюса Австрии нацистской Германией в 1938 году положение Зальтена стало опасным. В феврале 1939 года он вместе с женой переехал в Цюрих в Швейцарии, где провел последние годы жизни. Его финансовое положение ухудшилось, а прежней свободы и популярности уже не было.

Феликс Зальтен умер 8 октября 1945 года в Цюрихе в возрасте 76 лет. Он не дожил до той огромной популярности, которой "Бэмби" обрел благодаря Disney. Сегодня для многих это просто история о маленьком олененке. Но оригинальный роман Зальтена напоминает, насколько сильно экранизация изменила восприятие этой истории.