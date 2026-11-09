Винайшов трамвай, але помер у злиднях: як українця Піроцького обікрали німецькі корпорації

Шеститонний двоповерховий вагон рушає рейками – без коней і паровоза. Так у 1880 році український інженер Федір Піроцький показав Петербургу можливості електричного транспорту. Але технічний прорив не приніс йому статків. Поки Європа прокладала трамвайні лінії, винахідник рахував гроші на найнеобхідніше.

Як інженер із Полтавщини наблизив появу сучасного трамвая, але залишився осторонь великого бізнесу, – розкаже 24 Канал.

Як Піроцький змусив вагон рухатися без коней?

Федір Піроцький народився на Полтавщині, здобув військову освіту та служив артилеристом. Його захопила проблема передавання електроенергії на відстань: як доставити силу від генератора туди, де вона потрібна?

Для дослідів він використав залізничні рейки. У 1875 – 1876 роках випробовував передавання струму ділянкою Сестрорецької залізниці. Результати опублікував, а 1877 року розіслав матеріали зацікавленим фахівцям і компаніям, зокрема представнику Siemens.

Наступним кроком став справжній вагон конки. Піроцький обрав двоярусну конструкцію вагою понад шість тонн і переобладнав її для електричної тяги. Вагон їхав, повертав, зупинявся та рухався назад. Дослід показав: електрика здатна перевозити пасажирів, а кінну тягу можна замінити.



Піроцький змусив вагон рухатися без коней / Фото "Історична правда"

Чому успішний показ не перетворився на транспортну революцію?

Публічна демонстрація ще не означала появи міської мережі. Потрібні були інвестиції, інфраструктура та рішення влади. Значну частину витрат на експерименти Піроцький покривав сам. До того ж електричний вагон загрожував інтересам власників кінних залізниць. Їхній бізнес уже працював, і поступатися місцем новій технології вони не поспішали.

Саме власники конок ставили перепони впровадженню винаходів інженера. Показовою стала історія Петербурга: у 1890-х електричні трамваї почали перевозити пасажирів замерзлою Невою. На річковий лід не поширювалися права товариства кінних залізниць, які стримували розвиток нового транспорту на вулицях.

Як Siemens перетворила електричну тягу на бізнес?

Піроцький спілкувався з Карлом фон Сіменсом, якого цікавили його досліди. Утім, розроблення електричного транспорту відбувалося одразу в кількох країнах: ще 1879 року Siemens & Halske показала електричний поїзд на берлінській виставці.

У травні 1881 року компанія відкрила регулярну електричну трамвайну лінію в Ліхтерфельде поблизу Берліна. Виставкова технологія стала транспортною послугою, якою могли користуватися пасажири. У цій історії особливо болісний контраст: Піроцький демонстрував працездатність ідеї, а промислова компанія мала ресурси для її масштабування.

Самих публікацій і контактів із Siemens недостатньо, щоб називати її успіх доведеним викраденням патенту. Проте для українського інженера його дослідження так і не стали джерелом фінансової незалежності.



Як українця Піроцького обікрали німецькі корпорації / Фото Вікіпедія

Чому винахідник залишився без грошей навіть на похорон?

Після відставки 1888 року Піроцький переїхав на Херсонщину, згодом оселився в Олешках. Пенсії ледве вистачало на харчування та проживання. Попри скруту, він продовжував цікавитися наукою й писати. 1898 року інженер помер.

Херсонська обласна наукова бібліотека наводить повідомлення тогочасної газети "Юг": грошей у нього не знайшли, тому знайомі організували похорон у кредит – під майбутній продаж його майна. Людина, яка допомогла наблизити епоху електричного транспорту, не змогла забезпечити власної старості.

Історія Піроцького показує, наскільки великою буває відстань між успішним дослідом і впровадженням: подолати її без фінансування, підтримки та можливості розвивати власну справу вдається далеко не кожному.