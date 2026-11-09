Изобрел трамвай, но умер в нищете: как украинца Пироцкого обокрали немецкие корпорации

Как инженер из Полтавской области способствовал появлению современного трамвая, но остался в стороне от большого бизнеса, – расскажет 24 Канал.

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Как Пироцкий заставил вагон двигаться без лошадей?

Федор Пироцкий родился в Полтавской области, получил военное образование и служил артиллеристом. Его увлекла проблема передачи электроэнергии на расстояние: как доставить энергию от генератора туда, где она нужна?

Для экспериментов он использовал железнодорожные рельсы. В 1875–1876 годах он испытывал передачу тока на участке Сестрорецкой железной дороги. Результаты опубликовал, а в 1877 году разослал материалы заинтересованным специалистам и компаниям, в частности представителю Siemens.

Следующим шагом стал настоящий вагон конки. Пироцкий выбрал двухъярусную конструкцию весом более шести тонн и переоборудовал ее для электрической тяги. Вагон ехал, поворачивал, останавливался и двигался назад. Эксперимент показал: электричество способно перевозить пассажиров, а конную тягу можно заменить.

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Пироцкий заставил вагон двигаться без лошадей / Фото "Историческая правда"

Почему успешная демонстрация не превратилась в транспортную революцию?

Публичная демонстрация еще не означала появления городской сети. Требовались инвестиции, инфраструктура и решения властей. Значительную часть расходов на эксперименты Пироцкий покрывал сам. К тому же электрический вагон угрожал интересам владельцев конных железных дорог. Их бизнес уже работал, и уступать место новой технологии они не спешили.

Именно владельцы конки создавали препятствия внедрению изобретений инженера. Показательной стала история Петербурга: в 1890-х годах электрические трамваи начали перевозить пассажиров по замерзшей Неве. На речной лед не распространялись права общества конных железных дорог, которые сдерживали развитие нового транспорта на улицах.

Как Siemens превратила электрическую тягу в бизнес?

Пироцкий общался с Карлом фон Сименсом, которого интересовали его исследования. Впрочем, разработка электрического транспорта велась сразу в нескольких странах: еще в 1879 году Siemens & Halske продемонстрировала электрический поезд на берлинской выставке.

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В мае 1881 года компания открыла регулярную электрическую трамвайную линию в Лихтерфельде недалеко от Берлина. Выставочная технология превратилась в транспортную услугу, которой могли пользоваться пассажиры. В этой истории особенно болезненный контраст: Пироцкий демонстрировал работоспособность идеи, а промышленная компания располагала ресурсами для ее масштабирования.

Самих публикаций и контактов с Siemens недостаточно, чтобы называть этот успех доказанным хищением патента. Однако для украинского инженера его исследования так и не стали источником финансовой независимости.



Как украинца Пироцкого обокрали немецкие корпорации / Фото Википедия

Почему изобретатель остался без денег даже на похороны?

После отставки в 1888 году Пироцкий переехал в Херсонскую область, впоследствии поселился в Олешках. Пенсии едва хватало на питание и проживание. Несмотря на трудности, он продолжал интересоваться наукой и писать. В 1898 году инженер скончался.

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Херсонская областная научная библиотека приводит сообщение тогдашней газеты "Юг": денег у него не нашли, поэтому знакомые организовали похороны в кредит – под будущую продажу его имущества. Человек, который помог приблизить эпоху электрического транспорта, не смог обеспечить себе старость.

История Пироцкого показывает, насколько большой бывает разрыв между успешным исследованием и внедрением: преодолеть его без финансирования, поддержки и возможности развивать собственное дело удается далеко не каждому.