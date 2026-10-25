Мільярдер на тракторі: як одна образа на Енцо Феррарі створила легендарний бренд Lamborghini

Він заробив статки на тракторах, але прославився автомобілями, які стали символом розкоші. За легендою, усе почалося з несправного Ferrari та однієї зневажливої фрази його власника. Замість того щоб проковтнути образу, Ферруччо Ламборгіні вирішив створити машину, яка перевершить автомобілі його кривдника.

Як особистий конфлікт перетворився на народження легендарного бренду – розкаже 24 Канал.

Як виробник тракторів посварився з Енцо Феррарі?

Ферруччо Ламборгіні народився в родині італійських фермерів, але замість землеробства захопився двигунами. Після Другої світової війни він почав виготовляти трактори й швидко розбагатів. Маючи гроші, Ферруччо купував дорогі спортивні автомобілі. Серед них був Ferrari, який постійно створював проблеми через зчеплення.

За легендою, Ламборгіні особисто прийшов до Енцо Феррарі з пропозицією виправити недолік. Однак у відповідь нібито почув, що виробнику тракторів нічого повчати творця спортивних машин. Достеменно невідомо, чи прозвучали саме такі слова. Проте ця історія стала символом суперництва двох автомобільних брендів.



Ферруччо Ламборгіні з дитинства захоплювався двигунами / Фото Вікіпедія

Чому Ламборгіні вирішив кинути виклик Ferrari?

Ферруччо міг просто купити інший автомобіль. Натомість вирішив створити власний – швидший, комфортніший і надійніший. Це був величезний ризик. Ferrari вже мала світову славу, а Ламборгіні знався передусім на сільськогосподарській техніці.

Та у 1963 році він заснував Automobili Lamborghini й почав збирати команду інженерів. Його головна перевага полягала не в досвіді створення суперкарів, а в умінні знаходити людей, здатних втілити амбітну ідею.

Як колишні інженери Ferrari допомогли створити конкурента?

Одним із ключових фахівців став Джотто Бідзарріні, який раніше працював у Ferrari. Ламборгіні доручив йому розробити потужний 12-циліндровий двигун. За відомою історією, підприємець навіть пообіцяв інженеру премію за додаткові кінські сили.

Результат не забарився. Уже 1964 року з'явився Lamborghini 350 GT, а невдовзі – легендарна Miura, яка змінила уявлення про спортивні автомобілі. Виробник тракторів довів, що здатний конкурувати з одним із найвідоміших автомобільних брендів світу.



Ферруччо рішуче взявся за створення революційного спорткару / Фото Вікіпедія

Чому Lamborghini обрав символом бика?

Ферруччо народився під знаком Тельця та захоплювався коридою. Тому символом його компанії став розлючений бик – уособлення сили, швидкості й непоступливості. Однак сам засновник недовго залишався на чолі автомобільної імперії. Через фінансові труднощі у 1970-х він продав свою частку в компанії та відійшов від бізнесу. Останні роки Ламборгіні присвятив виноробству.

Він помер 1993 року, залишивши після себе бренд, який став символом автомобільної розкоші. І хоча історія сварки з Енцо Феррарі могла бути прикрашена, її головний парадокс незаперечний: людина, яка виробляла трактори, створила одного з найнебезпечніших конкурентів Ferrari.