Миллиардер на тракторе: как одно оскорбление Энцо Феррари привело к созданию легендарного бренда Lamborghini

Как одно оскорбление Энцо Феррари привело к созданию легендарного бренда Lamborghini / Коллаж 24 Канала
Он сколотил состояние на тракторах, но прославился благодаря автомобилям, ставшим символом роскоши. По легенде, все началось с неисправного Ferrari и одной пренебрежительной фразы его владельца. Вместо того чтобы проглотить обиду, Ферруччо Ламборгини решил создать машину, которая превзойдет автомобили его обидчика.
Как личный конфликт привел к появлению легендарного бренда – расскажет 24 Канал.
Как производитель тракторов поссорился с Энцо Феррари?
Ферруччо Ламборгини родился в семье итальянских фермеров, но вместо земледелия увлекся двигателями. После Второй мировой войны он начал производить тракторы и быстро разбогател. Имея деньги, Ферруччо покупал дорогие спортивные автомобили. Среди них был Ferrari, который постоянно доставлял проблемы из-за сцепления.
По легенде, Ламборгини лично пришел к Энцо Феррари с предложением исправить этот недостаток. Однако в ответ якобы услышал, что производителю тракторов нечего поучать создателя спортивных машин. Достоверно неизвестно, прозвучали ли именно такие слова. Однако эта история стала символом соперничества двух автомобильных брендов.
Почему Ламборгини решил бросить вызов Ferrari?
Ферруччо мог просто купить другой автомобиль. Вместо этого он решил создать свой собственный – более быстрый, комфортный и надежный. Это был огромный риск. Ferrari уже пользовалась мировой славой, а Ламборгини разбирался прежде всего в сельскохозяйственной технике.
Но в 1963 году он основал Automobili Lamborghini и начал собирать команду инженеров. Его главное преимущество заключалось не в опыте создания суперкаров, а в умении находить людей, способных воплотить амбициозную идею.
Как бывшие инженеры Ferrari помогли создать конкурента?
Одним из ключевых специалистов стал Джотто Бидзарини, ранее работавший в Ferrari. Ламборгини поручил ему разработать мощный 12-цилиндровый двигатель. По известной истории, предприниматель даже пообещал инженеру премию за дополнительные лошадиные силы.
Результат не заставил себя ждать. Уже в 1964 году появился Lamborghini 350 GT, а вскоре – легендарная Miura, которая изменила представление о спортивных автомобилях. Производитель тракторов доказал, что способен конкурировать с одним из самых известных автомобильных брендов мира.
Почему Lamborghini выбрал символом быка?
Ферруччо родился под знаком Тельца и увлекался корридой. Поэтому символом его компании стал разъяренный бык – олицетворение силы, скорости и неуступчивости. Однако сам основатель недолго оставался во главе автомобильной империи. Из-за финансовых трудностей в 1970-х он продал свою долю в компании и ушел из бизнеса. Последние годы Ламборгини посвятил виноделию.
Он умер в 1993 году, оставив после себя бренд, ставший символом автомобильной роскоши. И хотя история ссоры с Энцо Феррари могла быть приукрашена, ее главный парадокс неоспорим: человек, производивший тракторы, создал одного из самых опасных конкурентов Ferrari.
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