Мільярдер на тракторі: як одна образа на Енцо Феррарі створила легендарний бренд Lamborghini

Як особистий конфлікт перетворився на народження легендарного бренду – розкаже 24 Канал.

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Як виробник тракторів посварився з Енцо Феррарі?

Ферруччо Ламборгіні народився в родині італійських фермерів, але замість землеробства захопився двигунами. Після Другої світової війни він почав виготовляти трактори й швидко розбагатів. Маючи гроші, Ферруччо купував дорогі спортивні автомобілі. Серед них був Ferrari, який постійно створював проблеми через зчеплення.

За легендою, Ламборгіні особисто прийшов до Енцо Феррарі з пропозицією виправити недолік. Однак у відповідь нібито почув, що виробнику тракторів нічого повчати творця спортивних машин. Достеменно невідомо, чи прозвучали саме такі слова. Проте ця історія стала символом суперництва двох автомобільних брендів.

Ферруччо Ламборгіні з дитинства захоплювався двигунами / Фото Вікіпедія

Чому Ламборгіні вирішив кинути виклик Ferrari?

Ферруччо міг просто купити інший автомобіль. Натомість вирішив створити власний – швидший, комфортніший і надійніший. Це був величезний ризик. Ferrari вже мала світову славу, а Ламборгіні знався передусім на сільськогосподарській техніці.

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Та у 1963 році він заснував Automobili Lamborghini й почав збирати команду інженерів. Його головна перевага полягала не в досвіді створення суперкарів, а в умінні знаходити людей, здатних втілити амбітну ідею.

Як колишні інженери Ferrari допомогли створити конкурента?

Одним із ключових фахівців став Джотто Бідзарріні, який раніше працював у Ferrari. Ламборгіні доручив йому розробити потужний 12-циліндровий двигун. За відомою історією, підприємець навіть пообіцяв інженеру премію за додаткові кінські сили.

Результат не забарився. Уже 1964 року з'явився Lamborghini 350 GT, а невдовзі – легендарна Miura, яка змінила уявлення про спортивні автомобілі. Виробник тракторів довів, що здатний конкурувати з одним із найвідоміших автомобільних брендів світу.

Ферруччо рішуче взявся за створення революційного спорткару / Фото Вікіпедія

Чому Lamborghini обрав символом бика?

Ферруччо народився під знаком Тельця та захоплювався коридою. Тому символом його компанії став розлючений бик – уособлення сили, швидкості й непоступливості. Однак сам засновник недовго залишався на чолі автомобільної імперії. Через фінансові труднощі у 1970-х він продав свою частку в компанії та відійшов від бізнесу. Останні роки Ламборгіні присвятив виноробству.

Він помер 1993 року, залишивши після себе бренд, який став символом автомобільної розкоші. І хоча історія сварки з Енцо Феррарі могла бути прикрашена, її головний парадокс незаперечний: людина, яка виробляла трактори, створила одного з найнебезпечніших конкурентів Ferrari.