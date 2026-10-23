Три кохання і жодної ворожнечі: як геній авіації Олег Антонов побудував свою незвичайну родину

Він створював літаки, які підкорювали небо, але в особистому житті зумів зробити дещо не менш незвичайне. Легендарний авіаконструктор Олег Антонов був одружений тричі, проте розлучення не перетворили його колишніх дружин на ворогів. Навпаки, жінки зберігали спілкування, а діти від різних шлюбів підтримували родинні зв'язки.

Як творець авіаційних гігантів зміг побудувати настільки незвичайну сім'ю – розкаже 24 Канал.

Чому другий шлюб Антонова став випробуванням не лише для почуттів?

Однією з найважливіших жінок у житті Олега Антонова була Єлизавета Шахатуні – талановита авіаконструкторка вірменського походження, яка працювала разом із ним. Їх об'єднували не лише почуття, а й спільна справа.

Антонов створював літаки, а Шахатуні відповідала за розрахунки їхньої міцності. Фактично від її роботи залежало, чи витримають нові машини навантаження в польоті. Це був незвичайний професійний союз: там, де Антонов шукав нові можливості для польоту, Шахатуні мала перевіряти межі допустимого й виявляти слабкі місця конструкцій.

Згодом їхній шлюб розпався. Проте розлучення не поставило крапку в їхній співпраці. Шахатуні залишилася працювати в конструкторському бюро Антонова й відіграла важливу роль у створенні багатьох літаків, зокрема транспортних гігантів Ан-22 "Антей" та Ан-124 "Руслан". Їхня історія стала рідкісним прикладом того, як колишнє подружжя змогло зберегти професійну довіру навіть після завершення особистих стосунків.



Олег Антонов створював легендарні літаки / Фото Вікіпедія

Як починалися три історії кохання авіаконструктора?

Перше кохання Антонова також було пов'язане з небом. У 1930-х роках він одружився з Лідією Кочетковою, яка займалася проєктуванням планерів. Вони разом працювали над літальними апаратами, а в 1936 році в подружжя народився син Ролан.

Однак цей шлюб не став останнім. У 1937 році Антонов познайомився з Єлизаветою Шахатуні, а наступного року вони одружилися. У них народилася донька Анна. Третє кохання прийшло до конструктора, коли йому було вже 56 років.

Його обраницею стала інженерка-програмістка Ельвіра, молодша за нього на 31 рік. Попри різницю у віці, подружжя створило сім'ю, у якій народилися двоє дітей – Андрій та Олена. Антонов і в зрілому віці залишався напрочуд активним. Він:

захоплювався живописом,

писав вірші,

займався спортом,

любив приймати гостей.

За спогадами сучасників, його дім був місцем зустрічей науковців, митців і друзів родини.



Діти Олега Антонова / Фото Вікіпедія

Як Антонову вдалося зберегти стосунки з колишніми дружинами?

Найдивовижніше в історії родини Антонова – те, що розлучення не означали повного розриву стосунків. Після другого шлюбу конструктор зберіг дружбу з Єлизаветою Шахатуні, а вона продовжувала працювати поруч із ним. Водночас Антонов підтримував теплі стосунки з дітьми від попередніх шлюбів.

Як розповідали близькі конструктора, його діти спілкувалися та дружили між собою. А колишні дружини не були повністю викреслені з родинного життя. Це не означає, що в сім'ї ніколи не виникало конфліктів. Проте Антонов зумів зберегти зв'язки, які після розлучень часто руйнуються.

Олег Антонов помер 4 квітня 1984 року. Він залишив по собі літаки, що стали гордістю української авіації, зокрема Ан-22 "Антей" та Ан-124 "Руслан". Але його особиста історія нагадує: навіть коли кохання закінчується, повага та людяність можуть залишитися.