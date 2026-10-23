Три кохання і жодної ворожнечі: як геній авіації Олег Антонов побудував свою незвичайну родину

Як геній авіації Олег Антонов побудував свою незвичайну родину / Вікіпедія
Він створював літаки, які підкорювали небо, але в особистому житті зумів зробити дещо не менш незвичайне. Легендарний авіаконструктор Олег Антонов був одружений тричі, проте розлучення не перетворили його колишніх дружин на ворогів. Навпаки, жінки зберігали спілкування, а діти від різних шлюбів підтримували родинні зв'язки.
Як творець авіаційних гігантів зміг побудувати настільки незвичайну сім'ю – розкаже 24 Канал.
Чому другий шлюб Антонова став випробуванням не лише для почуттів?
Однією з найважливіших жінок у житті Олега Антонова була Єлизавета Шахатуні – талановита авіаконструкторка вірменського походження, яка працювала разом із ним. Їх об'єднували не лише почуття, а й спільна справа.
Антонов створював літаки, а Шахатуні відповідала за розрахунки їхньої міцності. Фактично від її роботи залежало, чи витримають нові машини навантаження в польоті. Це був незвичайний професійний союз: там, де Антонов шукав нові можливості для польоту, Шахатуні мала перевіряти межі допустимого й виявляти слабкі місця конструкцій.
Згодом їхній шлюб розпався. Проте розлучення не поставило крапку в їхній співпраці. Шахатуні залишилася працювати в конструкторському бюро Антонова й відіграла важливу роль у створенні багатьох літаків, зокрема транспортних гігантів Ан-22 "Антей" та Ан-124 "Руслан". Їхня історія стала рідкісним прикладом того, як колишнє подружжя змогло зберегти професійну довіру навіть після завершення особистих стосунків.
Як починалися три історії кохання авіаконструктора?
Перше кохання Антонова також було пов'язане з небом. У 1930-х роках він одружився з Лідією Кочетковою, яка займалася проєктуванням планерів. Вони разом працювали над літальними апаратами, а в 1936 році в подружжя народився син Ролан.
Однак цей шлюб не став останнім. У 1937 році Антонов познайомився з Єлизаветою Шахатуні, а наступного року вони одружилися. У них народилася донька Анна. Третє кохання прийшло до конструктора, коли йому було вже 56 років.
Його обраницею стала інженерка-програмістка Ельвіра, молодша за нього на 31 рік. Попри різницю у віці, подружжя створило сім'ю, у якій народилися двоє дітей – Андрій та Олена. Антонов і в зрілому віці залишався напрочуд активним. Він:
- захоплювався живописом,
- писав вірші,
- займався спортом,
- любив приймати гостей.
За спогадами сучасників, його дім був місцем зустрічей науковців, митців і друзів родини.
Діти Олега Антонова / Фото Вікіпедія
Як Антонову вдалося зберегти стосунки з колишніми дружинами?
Найдивовижніше в історії родини Антонова – те, що розлучення не означали повного розриву стосунків. Після другого шлюбу конструктор зберіг дружбу з Єлизаветою Шахатуні, а вона продовжувала працювати поруч із ним. Водночас Антонов підтримував теплі стосунки з дітьми від попередніх шлюбів.
Як розповідали близькі конструктора, його діти спілкувалися та дружили між собою. А колишні дружини не були повністю викреслені з родинного життя. Це не означає, що в сім'ї ніколи не виникало конфліктів. Проте Антонов зумів зберегти зв'язки, які після розлучень часто руйнуються.
Олег Антонов помер 4 квітня 1984 року. Він залишив по собі літаки, що стали гордістю української авіації, зокрема Ан-22 "Антей" та Ан-124 "Руслан". Але його особиста історія нагадує: навіть коли кохання закінчується, повага та людяність можуть залишитися.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі3 коментарі