Три любви и ни капли вражды: как гений авиации Олег Антонов создал свою необычную семью

Как гений авиации Олег Антонов создал свою необычную семью / Википедия
Он создавал самолеты, покорявшие небо, но в личной жизни сумел совершить нечто не менее необычное. Легендарный авиаконструктор Олег Антонов был женат трижды, однако разводы не превратили его бывших жен в врагов. Наоборот, женщины поддерживали общение, а дети от разных браков сохраняли родственные связи.
Как создатель авиационных гигантов сумел создать столь необычную семью – расскажет 24 Канал.
Почему второй брак Антонова стал испытанием не только для чувств?
Одной из самых важных женщин в жизни Олега Антонова была Елизавета Шахатуни – талантливая авиаконструктор армянского происхождения, которая работала вместе с ним. Их объединяли не только чувства, но и общее дело.
Антонов создавал самолеты, а Шахатуни отвечала за расчеты их прочности. Фактически от ее работы зависело, выдержат ли новые машины нагрузки в полете. Это был необычный профессиональный союз: там, где Антонов искал новые возможности для полета, Шахатуни должна была проверять пределы допустимого и выявлять слабые места конструкций.
Впоследствии их брак распался. Однако развод не положил конец их сотрудничеству. Шахатуни осталась работать в конструкторском бюро Антонова и сыграла важную роль в создании многих самолетов, в частности транспортных гигантов Ан-22 "Антей" и Ан-124 "Руслан". Их история стала редким примером того, как бывшие супруги смогли сохранить профессиональное доверие даже после прекращения личных отношений.
Как начинались три любовные истории авиаконструктора?
Первая любовь Антонова также была связана с небом. В 1930-х годах он женился на Лидии Кочетковой, которая занималась проектированием планеров. Они вместе работали над летательными аппаратами, а в 1936 году у супругов родился сын Ролан.
Однако этот брак не стал последним. В 1937 году Антонов познакомился с Елизаветой Шахатуни, а в следующем году они поженились. У них родилась дочь Анна. Третья любовь пришла к конструктору, когда ему было уже 56 лет.
Его избранницей стала инженер-программист Эльвира, моложе его на 31 год. Несмотря на разницу в возрасте, супруги создали семью, в которой родились двое детей – Андрей и Елена. Антонов и в зрелом возрасте оставался удивительно активным. Он:
- увлекался живописью,
- писал стихи,
- занимался спортом,
- любил принимать гостей.
По воспоминаниям современников, его дом был местом встреч ученых, художников и друзей семьи.
Дети Олега Антонова / Фото Википедия
Как Антонову удалось сохранить отношения с бывшими женами?
Самое удивительное в истории семьи Антонова – то, что разводы не означали полного разрыва отношений. После второго брака конструктор сохранил дружбу с Елизаветой Шахатуни, а она продолжала работать рядом с ним. В то же время Антонов поддерживал теплые отношения с детьми от предыдущих браков.
Как рассказывали близкие конструктора, его дети общались и дружили между собой. А бывшие жены не были полностью исключены из семейной жизни. Это не означает, что в семье никогда не возникало конфликтов. Однако Антонов сумел сохранить связи, которые после разводов часто разрушаются.
Олег Антонов скончался 4 апреля 1984 года. Он оставил после себя самолеты, что стали гордостью украинской авиации, в частности Ан-22 "Антей" и Ан-124 "Руслан". Но его личная история напоминает: даже когда любовь заканчивается, уважение и человечность могут остаться.
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