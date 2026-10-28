Приватизировал "Формулу-1": как продавец подержанных автомобилей создал спортивную империю

Он не был выдающимся гонщиком, не конструировал болиды и начинал карьеру с продажи мотоциклов и автомобилей. Однако именно Берни Экклстоун превратил "Формулу-1" из разрозненных гонок в глобальную бизнес-империю, за трансляции которой телеканалы платили огромные деньги.

Как сын рыбака сумел подчинить себе коммерческую сторону самого престижного автоспорта и стать одним из самых влиятельных людей в спортивном бизнесе – расскажет 24 Канал.

Как продавец автомобилей оказался на вершине Формулы-1?

Берни Экклстоун родился 28 октября 1930 года в британском графстве Саффолк в семье рыбака. Его путь к большим деньгам начался не с престижного университета или семейного состояния, а с торговли мотоциклами. Впоследствии он занялся автомобильным бизнесом и начал зарабатывать на продаже машин.

В молодости Экклстоун даже пробовал себя в автогонках, но быстро понял, что гораздо лучше умеет вести переговоры, чем соревноваться на трассе. Постепенно он перешел к управлению гонщиками, а в 1972 году приобрел команду Brabham. Именно тогда будущий миллиардер увидел главную слабость Формулы-1: у популярного вида спорта не было единой эффективной системы коммерческого управления.

Как Экклстоун начал войну за контроль над Формулой-1?

В 1970-х годах Формула-1 была далека от современной многомиллиардной индустрии:

команды самостоятельно договаривались с организаторами гонок,

телевизионные трансляции не приносили нынешних доходов,

между участниками чемпионата и спортивными чиновниками постоянно возникали конфликты.



В молодости Экклстоун пробовал себя в автогонках / Фото EuroNews

Экклстоун решил изменить правила игры. Он стал одним из ключевых деятелей Ассоциации конструкторов Формулы-1 (FOCA), которая представляла интересы команд. Объединив их коммерческие интересы, бизнесмен получил гораздо более сильную позицию в переговорах с владельцами трасс и руководством автоспорта. Противостояние переросло в настоящую борьбу за власть между FOCA и международными спортивными структурами. Конфликт сопровождался:

угрозами бойкота,

спорами по поводу регламента,

борьбой за доходы от чемпионата.

Экклстоун стремился доказать: тот, кто контролирует коммерческие права на гонки, может зарабатывать на "Формуле-1" больше, чем отдельная команда.

Как Берни Экклстоун заработал миллиарды на телетрансляциях?

Переломным моментом стало соглашение "Конкорд" 1981 года, которое помогло урегулировать конфликт между командами и руководящими органами автоспорта. Оно заложило основу для более стабильной организации чемпионата и централизованного управления его коммерческой составляющей. Экклстоун постепенно усилил контроль над телевизионными правами и превратил их в один из главных источников дохода Формулы-1.

Вместо разрозненных договоренностей по отдельным гонкам он развивал модель централизованной продажи прав на трансляцию чемпионата. Для телеканалов "Формула-1" становилась не просто набором спортивных событий, а регулярным зрелищем с узнаваемыми командами, звездными гонщиками и постоянной борьбой за титул.

Именно эта модель помогла превратить телетрансляции в чрезвычайно прибыльный бизнес. Впоследствии чемпионат начал активно расширять географию, выходя далеко за пределы традиционных европейских трасс.

Как Экклстоун превратил автоспорт в глобальное шоу?

Берни Экклстоун понял, что "Формула-1" может продавать не только скорость, но и престиж, соперничество и зрелищность. Соревнования стали привлекательной площадкой для международных брендов, спонсоров и рекламодателей. Ferrari, McLaren и другие команды превратились в узнаваемые символы чемпионата, а гонщики – в мировых знаменитостей.

В то же время Экклстоун оставался противоречивой фигурой. Его жесткие методы ведения переговоров, концентрация коммерческой власти и отдельные публичные высказывания неоднократно вызывали критику.

В 2017 году, после приобретения коммерческого бизнеса "Формулы-1" американской компанией Liberty Media, Экклстоун покинул пост руководителя чемпионата. К тому моменту "Формула-1" уже была глобальной спортивной индустрией, а сделка по ее приобретению оценивала бизнес примерно в 8 миллиардов долларов с учетом долга.