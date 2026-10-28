Приватизував Формулу-1: як продавець вживаних авто створив спортивну імперію

Як син рибалки зумів підпорядкувати собі комерційний бік найпрестижнішого автоспорту та стати однією з найвпливовіших людей у спортивному бізнесі – розкаже 24 Канал.

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Як продавець автомобілів опинився на вершині Формули-1?

Берні Екклстоун народився 28 жовтня 1930 року в британському графстві Саффолк у родині рибалки. Його шлях до великих грошей почався не з престижного університету чи родинного статку, а з торгівлі мотоциклами. Згодом він зайнявся автомобільним бізнесом і почав заробляти на продажу машин.

У молодості Екклстоун навіть пробував себе в автоперегонах, але швидко зрозумів, що значно краще вміє вести переговори, ніж змагатися на трасі. Поступово він перейшов до управління гонщиками, а в 1972 році придбав команду Brabham. Саме тоді майбутній мільярдер побачив головну слабкість Формули-1: популярний спорт не мав єдиної ефективної системи комерційного управління.

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Як Екклстоун розпочав війну за контроль над Формулою-1?

У 1970-х роках Формула-1 була далекою від сучасної багатомільярдної індустрії:

команди самостійно домовлялися з організаторами перегонів,

телевізійні трансляції не приносили нинішніх доходів,

між учасниками чемпіонату та спортивними чиновниками постійно виникали конфлікти.

У молодості Екклстоун пробував себе в автоперегонах / Фото EuroNews

Екклстоун вирішив змінити правила гри. Він став одним із ключових діячів Асоціації конструкторів Формули-1 (FOCA), яка представляла інтереси команд. Об'єднавши їхні комерційні інтереси, бізнесмен отримав значно сильнішу позицію в переговорах із власниками трас і керівництвом автоспорту. Протистояння переросло у справжню боротьбу за владу між FOCA та міжнародними спортивними структурами. Конфлікт супроводжувався:

погрозами бойкоту,

суперечками щодо регламенту,

боротьбою за доходи від чемпіонату.

Екклстоун прагнув довести: той, хто контролює комерційні права на перегони, може заробляти на Формулі-1 більше, ніж окрема команда.

Як Берні Екклстоун заробив мільярди на телевізійних трансляціях?

Переломним моментом стала угода "Конкорд" 1981 року, яка допомогла врегулювати конфлікт між командами та керівними органами автоспорту. Вона заклала основу для стабільнішої організації чемпіонату та централізованого управління його комерційною складовою. Екклстоун поступово посилив контроль над телевізійними правами й перетворив їх на одне з головних джерел доходу Формули-1.

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Замість розрізнених домовленостей щодо окремих перегонів він розвивав модель централізованого продажу прав на трансляції чемпіонату. Для телеканалів Формула-1 ставала не просто набором спортивних подій, а регулярним видовищем із впізнаваними командами, зірковими гонщиками та постійною боротьбою за титул.

Саме ця модель допомогла перетворити телевізійні трансляції на надзвичайно прибутковий бізнес. Згодом чемпіонат почав активно розширювати географію, виходячи далеко за межі традиційних європейських трас.

Як Екклстоун перетворив автоспорт на глобальне шоу?

Берні Екклстоун зрозумів, що Формула-1 може продавати не лише швидкість, а й престиж, суперництво та видовищність. Змагання стали привабливим майданчиком для міжнародних брендів, спонсорів і рекламодавців. Ferrari, McLaren та інші команди перетворилися на впізнавані символи чемпіонату, а гонщики – на світових знаменитостей.

Водночас Екклстоун залишався суперечливою фігурою. Його жорсткі методи переговорів, концентрація комерційної влади та окремі публічні висловлювання неодноразово викликали критику.

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У 2017 році, після придбання комерційного бізнесу Формули-1 американською компанією Liberty Media, Екклстоун залишив посаду керівника чемпіонату. На той момент Формула-1 вже була глобальною спортивною індустрією, а угода щодо її придбання оцінювала бізнес приблизно у 8 мільярдів доларів з урахуванням боргу.