Пока будущие технологические гиганты еще не продавали персональные компьютеры, Дуглас Энгельбарт уже демонстрировал, как работать с текстом на экране, переходить по ссылкам и совместно редактировать документы на расстоянии. Однако устройство, которое помогло сделать это возможным, не принесло ему состояния.

Как изобретатель компьютерной мыши опередил свое время, но остался без доли от ее массовых продаж – расскажет 24 Канал.

Как деревянная коробочка стала частью цифровой революции?

17 ноября 1970 года Дуглас Энгельбарт получил патент США № 3541541 на "Индикатор X-Y-позиции для дисплея". За сложным названием скрывался предшественник обычной компьютерной мыши. Первый прототип по его замыслу изготовил инженер Билл Инглиш: деревянный корпус с механизмом, который преобразовывал движение руки в перемещение курсора.

Но мышь была лишь небольшой частью замысла Энгельбарта. Он хотел, чтобы компьютеры помогали людям:

вместе решать сложные задачи,

обмениваться знаниями,

работать с информацией.

В 1968 году его команда продемонстрировала систему NLS: управление курсором, гипертекст, редактирование текста и совместную работу через экран. Презентация впоследствии получила название "Мать всех демонстраций". Энгельбарт демонстрировал возможности, которые для большинства пользователей станут повседневностью лишь через десятилетия.



Дуглас Энгельбарт изобрел предшественника компьютерной мыши / Фото BBC

Почему изобретатель не зарабатывал на каждой проданной мыши?

Имя Энгельбарта фигурировало в патенте, однако права принадлежали его работодателю – Стэнфордскому исследовательскому институту, известному как SRI. Именно институт лицензировал технологию производителям. Apple получила лицензию за 40 тысяч долларов, а Энгельбарт не получал роялти от продаж мыши. По данным The Washington Post, SRI выплатил изобретателю единовременную сумму в 10 тысяч долларов.

Патент действовал до 1987 года. К тому моменту Apple уже выпустила Macintosh, но впереди оставались десятилетия распространения персональных компьютеров. Изобретение стало массовым, однако его популярность не превратилась в постоянный доход для автора.

Как его идеи оказались в других компаниях?

Путь от лабораторного эксперимента до компьютера на домашнем столе пролегал через несколько команд и компаний. Часть сотрудников Энгельбарта перешла в Xerox PARC, где разрабатывали новые способы взаимодействия человека с компьютером. Позже разработки Xerox увидел Стив Джобс, и мышь стала важной частью компьютеров Apple.

Дождался ли Энгельбарт признания?

Признание пришло, хотя и значительно позже его главной демонстрации. В 1997 году Энгельбарт получил премию Lemelson–MIT с денежным вознаграждением в 500 тысяч долларов, а в 2000 году – Национальную медаль технологий США. Так что его история – не о полном забвении или отсутствии какого-либо финансового вознаграждения.