Отказался купить Google за миллион: роковая гордыня Джерри Янга, который создал и уничтожил Yahoo!

Джерри Янг основал Yahoo! – сервис, с которого миллионы людей начинали знакомство с интернетом: искали сайты, читали новости и проверяли почту. Однако с появлением Google компания начала терять лидерство, а впоследствии отклонила многомиллиардное предложение Microsoft о покупке.

Как студенческий проект превратился в интернет-империю и почему его основатель не смог удержать успех – расскажет 24 Канал.

Как студенческий каталог стал интернет-империей?

6 ноября 1968 года на Тайване родился Джерри Янг. В детстве он переехал с семьей в США, а впоследствии поступил в Стэнфордский университет, где познакомился с Дэвидом Фило. В 1994 году они создали каталог интересных веб-сайтов – "Путеводитель Джерри и Дэвида по Всемирной паутине".

В то время, когда найти нужную страницу было непросто, упорядоченные ссылки быстро привлекли пользователей. Проект превратился в Yahoo!, которая вышла на биржу в 1996 году. На пике интернет-бума компанию оценивали более чем в 100 миллиардов долларов.

Она стала одной из главных точек входа в сеть, зарабатывая на внимании пользователей и рекламе. Именно успешная бизнес-модель впоследствии могла помешать увидеть грядущую угрозу.

Как Yahoo! упустила шанс на технологию Google?

В 1998 году у Yahoo! была возможность лицензировать поисковую технологию Ларри Пейджа и Сергея Брина за миллион долларов. Однако сделка не состоялась, а впоследствии Google стал ее главным конкурентом.

Тем не менее Yahoo! стремилась быть порталом, на котором люди остаются надолго:

читают новости,

проверяют почту,

видят рекламу.

Поиск же помогал быстро переходить на другие сайты. Грэм объяснял эту проблему большими доходами от баннеров: пока рекламодатели приносили деньги, ценность более качественного поиска было сложно оценить.



Как Yahoo! упустила шанс на технологию Google / Фото CNBC

Почему сорвалась сделка с Microsoft?

В 2008 году Янг уже возглавлял Yahoo! в качестве генерального директора. Microsoft предложила приобрести компанию примерно за 44,6 миллиарда долларов, а впоследствии повысила предложение до 33 долларов за акцию.

Однако стороны не пришли к соглашению по цене. В письме к Янгу глава Microsoft Стив Балмер заявил, что Yahoo! настаивала как минимум на 37 долларах за акцию. 3 мая Microsoft отозвала предложение. Провал переговоров усилил недовольство акционеров. В ноябре Янг объявил о намерении покинуть пост генерального директора после назначения преемника. При этом он остался в компании.

За сколько в итоге продали Yahoo!?

В июне 2017 года Verizon завершила сделку по приобретению основного интернет-бизнеса Yahoo! за 4,48 миллиарда долларов. Первоначальную цену снизили после сообщений о масштабных утечках данных.

История Yahoo! показывает, насколько опасно оценивать будущее только по нынешним доходам. Янг помог построить одного из пионеров интернета, но его компания слишком долго полагалась на модель, которая уже приносила успех. Когда преимущество перешло к конкурентам, вернуть его оказалось гораздо сложнее, чем когда-то завоевать.