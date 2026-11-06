Відмовився купити Google за мільйон: фатальна гординя Джеррі Янга, який створив і знищив Yahoo!

Як студентський проєкт став інтернет-імперією та чому його засновник не зміг утримати успіх – розкаже 24 Канал.

Adv

Як студентський каталог став інтернет-імперією?

6 листопада 1968 року на Тайвані народився Джеррі Янг. У дитинстві він переїхав із родиною до США, а згодом вступив до Стенфордського університету, де познайомився з Девідом Філо. У 1994 році вони створили каталог цікавих вебсайтів – "Путівник Джеррі та Девіда Всесвітньою павутиною".

У час, коли знайти потрібну сторінку було непросто, впорядковані посилання швидко привернули увагу користувачів. Проєкт перетворився на Yahoo!, яка вийшла на біржу 1996 року. На піку інтернет-буму компанію оцінювали більш ніж у 100 мільярдів доларів.

Вона стала однією з головних точок входу в мережу, заробляючи на увазі користувачів і рекламі. Саме успішна бізнес-модель згодом могла заважати побачити майбутню загрозу.

Реклама

Як Yahoo! втратила шанс на технологію Google?

У 1998 році Yahoo! мала можливість ліцензувати пошукову технологію Ларрі Пейджа та Сергія Бріна за мільйон доларів. Проте угода не відбулася, а згодом Google став її головним конкурентом.

Однак Yahoo! прагнула бути порталом, на якому люди залишаються надовго:

читають новини,

перевіряють пошту,

бачать рекламу.

Пошук натомість допомагав швидко перейти на інші сайти. Грем пояснював проблему великими доходами від банерів: поки рекламодавці приносили гроші, цінність якіснішого пошуку було складно оцінити.

Як Yahoo! втратила шанс на технологію Google / Фото CNBC

Чому зірвалася угода з Microsoft?

У 2008 році Янг уже очолював Yahoo! як генеральний директор. Microsoft запропонувала придбати компанію приблизно за 44,6 мільярда доларів, а згодом підвищила пропозицію до 33 доларів за акцію.

Однак сторони не погодили ціну. У листі до Янга керівник Microsoft Стів Балмер заявив, що Yahoo! наполягала щонайменше на 37 доларах за акцію. 3 травня Microsoft відкликала пропозицію. Провал переговорів посилив невдоволення акціонерів. У листопаді Янг оголосив про намір залишити посаду гендиректора після призначення наступника. Водночас він залишився в компанії.

Реклама

За скільки зрештою продали Yahoo!?

У червні 2017 року Verizon завершила придбання основного інтернет-бізнесу Yahoo! за 4,48 мільярда доларів. Початкову ціну знизили після повідомлень про масштабні витоки даних.

Історія Yahoo! показує, наскільки небезпечно оцінювати майбутнє лише за нинішніми доходами. Янг допоміг побудувати одного з піонерів інтернету, але його компанія надто довго покладалася на модель, яка вже приносила успіх. Коли перевага перейшла до конкурентів, повернути її виявилося значно складніше, ніж колись здобути.