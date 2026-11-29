Джорджа Харрисона долгие годы называли "тихим битлом" и держали в тени Джона Леннона и Пола Маккартни. Но в эпоху стриминга именно его песня обошла все главные хиты The Beatles.

Композиция "Here Comes the Sun", написанная в саду Эрика Клептона как побег от удушающих деловых совещаний группы, стала первым треком легендарной четверки, преодолевшим отметку в миллиард прослушиваний на Spotify, обогнав "Let It Be " и "Hey Jude". 29 ноября 2026 года исполняется 25 лет со дня смерти Джорджа Харрисона – рассказываем, как за его спокойной улыбкой скрывались творческая борьба, самый известный любовный треугольник в истории рок-музыки, дерзкие авантюры и смертельная опасность в собственном доме.

Внутри группы The Beatles, которая имела больше всего первых мест в чартах и изменила ход музыкальной истории, роль Харрисона долго и несправедливо преуменьшали его ближайшие коллеги. Леннон и Маккартни, два титана с огромными амбициями, годами относились к нему как к младшему брату, чьи творческие порывы следует сдерживать. Они регулярно отвергали его идеи, оставляя Джорджу скромную квоту – обычно не более одного-двух треков на альбом. Харрисону приходилось складывать свои лучшие песни в ящик, пока Леннон и Маккартни делили главные лавры. Однако время все расставило по своим местам – и тихая победа оказалась самой громкой.

Самый известный любовный треугольник в истории рок-музыки: муза, друг и прощение

В 1966 году, на пике битломании, Джордж Харрисон женился на модели Патти Бойд – воплощении эстетики "свингового Лондона". Они познакомились на съемочной площадке фильма "A Hard Day's Night", и их союз казался безупречным. Именно Патти считают музой знаменитой баллады "Something", которую даже Фрэнк Синатра назвал "лучшей песней о любви за последние 50 лет" (правда, сначала он ошибочно приписывал ее дуэту Леннона и Маккартни – красноречивый штрих, показывающий, как долго мир недооценивал Харрисона).

The Beatles – Something: смотрите видео на песню

Но семейная идилия постепенно давала трещины. Джордж все глубже погружался в индуизм, часами медитировал и отдалялся от светской жизни, а Патти чувствовала себя одинокой в их огромном неоготическом поместье Фрайар-Парк. Именно тогда в нее до безумия влюбился лучший друг Джорджа – гитарист Эрик Клэптон. Их дружба была почти братской: они обменивались гитарами и вместе сочиняли музыку. Однако страсть Клептона к жене друга переросла в настоящую одержимость – из этого отчаяния и неразделенной любви и родился культовый хит Layla.

The Beatles – Layla: слушайте онлайн песню, которая родилась из-за любовного треугольника

В конце концов, измученная эмоциональной отстраненностью и изменами самого Джорджа, Патти ушла от него к Клептону. Для большинства людей это стало бы началом вражды на всю жизнь, однако Харрисон поразил мир своей реакцией. Духовные практики помогли ему подняться над собственным эго: он сохранил теплые дружеские отношения с Клептоном, в шутку называл его своим "мужем-свояком" (husband-in-law) и в мае 1979 года приехал на их свадебную вечеринку в Англию. Более того – на том празднике Харрисон вышел на сцену вместе с Клептоном, Полом Маккартни и Ринго Старром, устроив легендарный джем-сейшн.

Заложил поместье ради комедии и едва не погиб в собственном доме

После болезненного распада The Beatles в 1970 году Харрисон наконец вырвался из тени коллег. Накопленный годами материал вылился в монументальный тройной альбом All Things Must Pass. Джордж стал первым участником бывшей четверки, чей сольный сингл ("My Sweet Lord") возглавил хит-парады в США и Великобритании, а сама пластинка покорила чарты по обе стороны Атлантики. Обретя свободу, он начал жить по своим собственным правилам.

George Harrison – My Sweet Lord: смотрите видео на сингл, что возглавил хит-парады

Харрисон обладал тонким британским чувством юмора и обожал комедийную труппу "Монти Пайтон". Когда весной 1978 года студия EMI в последний момент отменила финансирование их сатирической комедии "Жизнь Брайана" (Life of Brian) из-за опасений обвинений в богохульстве, музыкант пошел на беспрецедентный шаг. Вместе с деловым партнером Денисом О’Брайеном он основал кинокомпанию HandMade Films и заложил собственную недвижимость, в частности поместье Фрайар-Парк, чтобы обеспечить фильму необходимые 4 миллиона долларов. Фильм вышел в прокат в 1979 году и стал классикой. Когда Джорджа спросили, зачем он пошел на такой риск, тот спокойно ответил: "Я просто очень хотел посмотреть этот фильм". Комик Эрик Айдл позже назвал этот поступок "самым дорогим билетом в кино в истории".

"Жизнь Брайана": смотрите трейлер комедии

Однако Фрайар-Парк стал и местом страшной драмы. В ночь на 30 декабря 1999 года в поместье ворвался Майкл Абрам – психически больной мужчина, который считал The Beatles ведьмами и верил в "миссию" убить Харрисона. На лестнице вооруженный кухонным ножом нападавший набросился на 56-летнего музыканта. В жестокой схватке Джордж получил многочисленные ножевые ранения и пробитое легкое – позже он признавался, что в те минуты готовился к смерти. Жизнь ему спасла вторая жена – Оливия Харрисон (в девичестве Ариас), американка мексиканского происхождения. Не растерявшись, она бросилась на нападавшего с тяжелой каминной кочергой и настольной лампой, что помогло сдержать злоумышленника до приезда полиции.

25 лет без "тихого битла": наследие, что пережило время

Нападение оставило глубокие шрамы и окончательно подорвало здоровье музыканта. К тому моменту Харрисон уже перенес изнурительную борьбу с раком горла, а тяжелое ранение критически ослабило организм. В 2001 году болезнь вернулась – сначала поразила легкие, а затем дала метастазы в мозг. Несмотря на лечение в ведущих клиниках США и Швейцарии, спасти его не удалось. Джордж Харрисон скончался 29 ноября 2001 года в возрасте 58 лет в Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес) – в доме, предоставленном ему Полом Маккартни, в окружении жены Оливии и сына Дхани.



Джордж Харрисон скончался 29 ноября 2001 года в возрасте 58 лет / Фото AP

Спустя четверть века после его ухода фигура Харрисона кажется еще более значительной. Он оставил после себя не только бессмертные мелодии и новаторское сочетание рок-музыки с индийским ситаром. Его биография стала редким примером того, как можно пройти через испытания мировой славой, пережить предательство самых близких, оказаться в шаге от гибели – и не потерять внутреннего света. Даже в тени гигантов ему удалось вырастить собственный сад, над которым солнце не заходит и по сей день. Here comes the sun, and I say, it's all right.