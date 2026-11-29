Композиція Here Comes the Sun, написана в саду Еріка Клептона як втеча від задушливих ділових нарад гурту, першою серед треків легендарної четвірки перетнула мільярд прослуховувань на Spotify, залишивши позаду Let It Be та Hey Jude. 29 листопада 2026 року минає 25 років від дня смерті Джорджа Гаррісона – розповідаємо, як за його спокійною усмішкою ховалися творча боротьба, найвідоміший любовний трикутник в історії року, зухвалі авантюри та смертельна небезпека у власному домі.

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Усередині гурту The Beatles, який мав найбільше перших місць у чартах, і який змінив хід музичної історії, масштаб Гаррісона довго й несправедливо применшували найближчі колеги. Леннон і Маккартні, два титани з величезними амбіціями, роками ставилися до нього як до молодшого брата, чиї творчі пориви варто стримувати. Вони регулярно відхиляли його ідеї, залишаючи Джорджу скромну квоту – зазвичай не більше одного-двох треків на альбом. Гаррісону доводилося складати свої найкращі пісні в шухляду, поки Леннон і Маккартні ділили головні лаври. Проте час усе розставив на свої місця – і тиха перемога виявилася найгучнішою.

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Найвідоміший любовний трикутник в історії року: муза, друг і прощення

У 1966 році, на піку бітломанії, Джордж Гаррісон одружився з моделлю Патті Бойд – утіленням естетики "свінгового Лондона". Вони познайомилися на знімальному майданчику фільму A Hard Day's Night, і їхній союз здавався бездоганним. Саме Патті вважають музою знаменитої балади Something, яку навіть Френк Сінатра назвав "найкращою піснею про кохання за останні 50 років" (щоправда, спершу він помилково приписував її дуету Леннона й Маккартні – промовистий штрих до того, як довго світ недооцінював Гаррісона).

The Beatles – Something: дивіться відео на пісню

Та сімейна ідилія поступово давала тріщини. Джордж усе глибше занурювався в індуїзм, годинами медитував і віддалявся від світського життя, а Патті почувалася самотньою в їхньому величезному неоготичному маєтку Фраяр-Парк. Саме тоді в неї до нестями закохався найкращий друг Джорджа – гітарист Ерік Клептон. Їхня дружба була майже братерською: вони обмінювалися гітарами й разом писали музику. Проте пристрасть Клептона до дружини товариша переросла у справжню одержимість – з цього розпачу й нерозділеного кохання й народився культовий хіт Layla.

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The Beatles – Layla: слухайте онлайн пісню, яка народилась через любовний трикутник

Зрештою, виснажена емоційною відстороненістю та зрадами самого Джорджа, Патті пішла від нього до Клептона. Для більшості людей це стало б початком ворожнечі на все життя, однак Гаррісон приголомшив світ своєю реакцією. Духовні практики допомогли йому піднятися над власним его: він зберіг теплу дружбу з Клептоном, жартома називав його своїм "чоловіком-свояком" (husband-in-law) і в травні 1979 року приїхав на їхню весільну вечірку в Англії. Ба більше – на тому святі Гаррісон вийшов на сцену разом із Клептоном, Полом Маккартні та Рінго Старром, влаштувавши легендарний джем-сейшн.

Заклав маєток заради комедії й ледь не загинув у власному домі

Після болісного розпаду The Beatles у 1970 році Гаррісон нарешті вирвався з тіні колег. Накопичений роками матеріал вилився в монументальний потрійний альбом All Things Must Pass. Джордж став першим учасником колишньої четвірки, чий сольний сингл (My Sweet Lord) очолив хіт-паради у США та Великій Британії, а сама платівка підкорила чарти по обидва боки Атлантики. Здобувши свободу, він почав жити за власними правилами.

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George Harrison – My Sweet Lord: дивіться відео на сингл, що очолив хіт-паради

Гаррісон мав тонке британське почуття гумору й обожнював комік-трупу "Монті Пайтон". Коли навесні 1978 року студія EMI в останній момент скасувала фінансування їхньої сатиричної комедії "Життя Браяна" (Life of Brian) через побоювання звинувачень у богохульстві, музикант пішов на безпрецедентний крок. Разом із діловим партнером Денісом О'Браєном він заснував кінокомпанію HandMade Films і заклав власну нерухомість, зокрема маєток Фраяр-Парк, аби забезпечити фільму необхідні 4 мільйони доларів. Стрічка вийшла в прокат у 1979 році й стала класикою. Коли Джорджа запитали, навіщо він пішов на такий ризик, той спокійно відповів: "Я просто дуже хотів подивитися це кіно". Комік Ерік Айдл пізніше охрестив цей жест "найдорожчим квитком у кіно в історії".

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Життя Браяна: дивіться трейлер комедії

Проте Фраяр-Парк став і місцем страшної драми. У ніч проти 30 грудня 1999 року до маєтку вдерся Майкл Абрам – психічно хворий чоловік, який вважав The Beatles відьмами й увірував у "місію" вбити Гаррісона. На сходах озброєний кухонним ножем нападник накинувся на 56-річного музиканта. У жорстокій сутичці Джордж зазнав численних ножових поранень й пробиту легеню – пізніше він зізнавався, що в ті хвилини готувався до смерті. Життя йому врятувала друга дружина – Олівія Гаррісон (у дівоцтві Аріас), американка мексиканського походження. Не розгубившись, вона кинулася на нападника з важкою камінною кочергою та настільною лампою, що допомогло стримати зловмисника до приїзду поліції.

25 років без "тихого бітла": спадщина, що пережила час

Напад залишив глибокі шрами й остаточно підірвав здоров'я музиканта. На той момент Гаррісон уже переніс виснажливу боротьбу з раком горла, а важке поранення критично послабило організм. У 2001 році хвороба повернулася – спершу вразила легені, а згодом дала метастази в мозок. Попри лікування в провідних клініках США та Швейцарії, врятувати його не вдалося. Джордж Гаррісон помер 29 листопада 2001 року у віці 58 років у Беверлі-Гіллз (Лос-Анджелес) – у будинку, який надав йому Пол Маккартні, в оточенні дружини Олівії та сина Дхані.

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Джордж Гаррісон помер 29 листопада 2001 року у віці 58 років / Фото AP

Через чверть століття після його відходу постать Гаррісона здається ще масштабнішою. Він залишив по собі не лише безсмертні мелодії й новаторське поєднання рок-музики з індійським ситаром. Його біографія стала рідкісним прикладом того, як можна пройти крізь випробування світовою славою, пережити зраду найближчих, опинитися за крок від загибелі – і не втратити внутрішнього світла. Навіть у тіні гігантів йому вдалося виростити власний сад, над яким сонце не заходить і досі. Here comes the sun, and I say, it's all right.