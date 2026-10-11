Гетман без государства: как автор первой Конституции Филипп Орлик 30 лет убегал от убийц

Он лишился родины, десятилетиями искал союзников по всей Европе и умер в изгнании, так и не вернувшись в Украину. Но даже не имея собственного государства, Филипп Орлик создал документ, ставший символом украинской борьбы за свободу.

Как гетман без столицы пытался бросить вызов Российской империи и почему его Конституция пережила его самого – расскажет 24 Канал.

Жизнь Филиппа Орлика – это история утраченных надежд, политических интриг и десятилетий изгнания. Он разработал Конституцию, что ограничивала власть гетмана, но так и не смог восстановить независимую Украину. Европейские монархи, на поддержку которых он рассчитывал, прежде всего руководствовались собственными интересами и использовали украинский вопрос в противостоянии с Россией. А постоянная угроза со стороны империи делала его борьбу еще более опасной.

Как поражение под Полтавой изменило жизнь Филиппа Орлика?

До 1709 года Филипп Орлик был генеральным писарем и ближайшим соратником Ивана Мазепы. После поражения шведско-казацких войск в Полтавской битве он, как и другие сторонники гетмана, оказался в изгнании.

После смерти Мазепы Орлик продолжил борьбу за независимость Украины, но был вынужден искать поддержки у иностранных правителей, которые в первую очередь заботились о собственных интересах.

Почему Конституцию Орлика приняли не в Киеве, а в Бендерах?

5 апреля 1710 года в Бендерах Филиппа Орлика избрали гетманом в изгнании и заключили "Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского". Документ определял принципы управления будущим казацким государством, предусматривал участие Генеральной Рады в принятии решений и ограничивал власть гетмана.

Парадокс заключался в том, что Орлик разрабатывал правила государственного устройства, не имея собственной территории, на которой мог бы их полноценно воплотить. Конституция стала важным памятником украинской политической мысли, хотя ее место среди европейских правовых документов требует исторического контекста.



Филиппа Орлика избрали гетманом в изгнании / Фото "Суспильне Медиатека"

Действительно ли европейские монархи были союзниками Орлика?

Орлик пытался убедить европейские дворы поддержать независимость Украины, надеясь использовать противоречия между государствами для борьбы против Российской империи. Однако интересы потенциальных союзников менялись, и украинский вопрос часто оставался для них лишь частью более широкой дипломатической игры.

Без стабильной военной и финансовой поддержки возможности гетмана были ограниченными. Он продолжал переговоры, но не мог заставить европейских правителей поставить восстановление украинской государственности выше собственных целей.

Почему попытка вернуть Украину закончилась неудачей?

В 1711 году Орлик возглавил поход на Правобережную Украину, надеясь восстановить там свою власть. Несмотря на первоначальные успехи, закрепиться на украинских землях не удалось: военной поддержки и политических возможностей оказалось недостаточно. После неудачи похода Орлик остался гетманом в изгнании. Его борьба все больше зависела от дипломатии, а возвращение в Украину становилось все менее реальным.



В Украину из Швеции привезли "оригинал Конституции Филиппа Орлика" / Фото "Радио Свобода"

Что случилось с семьей Орлика – и почему изгнание длилось десятилетиями?

Орлик годами жил за пределами Украины, поддерживал дипломатические контакты и искал возможность возобновить борьбу за независимость. Его сын Григор впоследствии сделал карьеру во Франции на военной и дипломатической службе.

Несмотря на длительные усилия, Орлик так и не вернулся на родину в качестве правителя независимого государства. Он умер в Яссах в 1742 году, не дождавшись осуществления своей главной цели.

Почему Конституция Филиппа Орлика пережила самого гетмана?

Орлик не смог восстановить казацкое государство, но оставил документ, в котором были закреплены принципы ограничения власти гетмана и участия представительного органа в управлении. Конституция 1710 года стала свидетельством того, что украинская политическая мысль уже тогда поднимала вопрос о разделении власти и ответственности правителя.

Его жизнь завершилась в изгнании, но идея государства, за которое он боролся, пережила его самого. История Орлика напоминает: политическое поражение не всегда означает поражение идей.