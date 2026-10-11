Як гетьман без столиці намагався кинути виклик Російській імперії і чому його Конституція пережила його самого – розкаже 24 Канал.

Життя Пилипа Орлика – це історія втрачених надій, політичних інтриг і десятиліть вигнання. Він уклав Конституцію, що обмежувала владу гетьмана, але так і не зміг відновити незалежну Україну. Європейські монархи, на підтримку яких він розраховував, передусім керувалися власними інтересами й використовували українське питання у протистоянні з Росією. А постійна загроза з боку імперії робила його боротьбу ще небезпечнішою.

Як поразка під Полтавою змінила життя Пилипа Орлика?

До 1709 року Пилип Орлик був генеральним писарем і найближчим соратником Івана Мазепи. Після поразки шведсько-козацьких військ у Полтавській битві він, як і інші прибічники гетьмана, опинився у вигнанні.

Після смерті Мазепи Орлик продовжив боротьбу за незалежність України, але мусив шукати підтримки іноземних правителів, які передусім дбали про власні інтереси.

Чому Конституцію Орлика уклали не в Києві, а в Бендерах?

5 квітня 1710 року в Бендерах Пилипа Орлика обрали гетьманом у вигнанні та уклали "Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорозького". Документ визначав принципи управління майбутньою козацькою державою, передбачав участь Генеральної ради в ухваленні рішень і обмежував владу гетьмана.

Парадокс полягав у тому, що Орлик розробляв правила державного устрою, не маючи власної території, на якій міг би їх повноцінно втілити. Конституція стала важливою пам'яткою української політичної думки, хоча її місце серед європейських правових документів потребує історичного контексту.



Пилипа Орлика обрали гетьманом у вигнанні / Фото "Суспільне Медіатека"

Чи справді європейські монархи були союзниками Орлика?

Орлик намагався переконати європейські двори підтримати незалежність України, сподіваючись використати суперечності між державами для боротьби проти Російської імперії. Однак інтереси потенційних союзників змінювалися, і українське питання часто залишалося для них лише частиною ширшої дипломатичної гри.

Без стабільної військової та фінансової підтримки можливості гетьмана були обмеженими. Він продовжував переговори, але не міг змусити європейських правителів поставити відновлення української державності вище за власні цілі.

Чому спроба повернути Україну завершилася невдачею?

У 1711 році Орлик очолив похід на Правобережну Україну, сподіваючись відновити там свою владу. Попри початкові успіхи, закріпитися на українських землях не вдалося: військової підтримки та політичних можливостей виявилося недостатньо. Після невдачі походу Орлик залишився гетьманом у вигнанні. Його боротьба дедалі більше залежала від дипломатії, а повернення до України ставало все менш реальним.



До України зі Швеції привезли "оригінал Конституції Пилипа Орлика" / Фото "Радіо Свобода"

Що сталося з родиною Орлика – і чому вигнання тривало десятиліттями?

Орлик роками жив за межами України, підтримував дипломатичні контакти й шукав нагоди відновити боротьбу за незалежність. Його син Григор згодом зробив кар'єру у Франції на військовій і дипломатичній службі.

Попри тривалі зусилля, Орлик так і не повернувся на батьківщину як правитель незалежної держави. Він помер у Яссах у 1742 році, не дочекавшись здійснення своєї головної мети.

Чому Конституція Пилипа Орлика пережила самого гетьмана?

Орлик не зміг відновити козацьку державу, але залишив документ, у якому були закріплені принципи обмеження влади гетьмана та участі представницького органу в управлінні. Конституція 1710 року стала свідченням того, що українська політична думка вже тоді порушувала питання розподілу влади й відповідальності правителя.

Його життя завершилося у вигнанні, але ідея держави, за яку він боровся, пережила його самого. Історія Орлика нагадує: політична поразка не завжди означає поразку ідей.