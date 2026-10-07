Не смог забыть возлюбленную – заказал ее куклу: жуткая история любви Оскара Кокошки

7 октября 1886 года родился Оскар Кокошка – австрийский художник, чья жизнь была не менее драматичной, чем его картины. Он пережил страстный роман с Альмой Малер, но после разрыва не смог отпустить ее. Вместо этого художник заказал куклу в натуральную величину, которая должна была напоминать его бывшую возлюбленную, и даже брал ее с собой на публичные мероприятия.

Чем закончилась эта причудливая история любви – расскажет 24 Канал.

Кто такая Альма Малер?

Альма Малер была одной из самых известных женщин культурной среды Вены. После смерти Густава Малера она оставалась заметной фигурой европейской богемы. Кокошка познакомился с ней в 1912 году. Между ними завязался страстный роман, а Альма стала важной музой художника. Он создал несколько ее портретов, но отношения оказались непростыми и в конце концов закончились.

Зачем художнику понадобилась кукла?

Кокошка очень тяжело переживал разрыв. В 1918 году он обратился к немецкой мастерице Гермине Мусс с просьбой создать куклу в натуральную величину по образу Альмы. Художник давал подробные инструкции относительно ее внешности.

Кукла стала для него своеобразной заменой бывшей возлюбленной и одновременно художественным проектом. Истории о том, что Кокошка одевал ее, брал с собой на светские мероприятия и обращался с ней как с живым человеком, впоследствии стали частью легенды.



Зачем художнику понадобилась кукла / Фото Википедия

Как он "расстался" с Альмой?

В 1920 году Кокошка устроил в Дрездене вечеринку, которая завершилась символическим уничтожением куклы. Во время гулянки художник отрубил ей голову, а затем выбросил ее с балкона. Этот жест часто трактуют как символический разрыв с прошлым и попытку избавиться от мучительной зависимости от бывшей возлюбленной. Так история его страсти обрела жутковатую финальную сцену: Кокошка создал копию Альмы, а затем сам ее уничтожил.

Альма Малер оставила заметный след в творчестве художника. Их роман стал для него источником сильных переживаний, которые нашли отражение в его работах. Позже Кокошка продолжил успешную карьеру и стал одним из самых известных представителей экспрессионизма. Он не смог вернуть женщину, которую любил, поэтому создал ее копию – а впоследствии уничтожил даже ее. Именно поэтому история Кокошки и Альмы Малер остается одной из самых удивительных любовных историй в европейском искусстве.