Чим завершилася ця химерна історія кохання – розкаже 24 Канал.

Хто така Альма Малер?

Альма Малер була однією з найвідоміших жінок культурного середовища Відня. Після смерті Густава Малера вона залишалася помітною фігурою європейської богеми. Кокошка познайомився з нею у 1912 році. Між ними виник пристрасний роман, а Альма стала важливою музою художника. Він створив кілька її портретів, але стосунки виявилися непростими й зрештою завершилися.

Навіщо художнику знадобилася лялька?

Розрив Кокошка переживав дуже важко. У 1918 році він звернувся до німецької майстрині Герміни Мусс із проханням створити ляльку в натуральну величину за образом Альми. Художник давав детальні інструкції щодо її зовнішності.

Лялька стала для нього своєрідною заміною колишньої коханої та водночас мистецьким проєктом. Історії про те, що Кокошка одягав її, брав із собою на світські заходи та поводився з нею як із реальною людиною, згодом стали частиною легенди.



Навіщо художнику знадобилася лялька / Фото Вікіпедія

Як він "попрощався" з Альмою?

У 1920 році Кокошка влаштував у Дрездені вечірку, яка завершилася символічним знищенням ляльки. Під час гулянки художник відрубав їй голову, а потім викинув її з балкона. Цей жест часто трактують як символічний розрив із минулим і спробу позбутися болісної залежності від колишньої коханої. Так історія його пристрасті отримала моторошну фінальну сцену: Кокошка створив копію Альми, а потім сам її знищив.

Альма Малер залишила помітний слід у творчості художника. Їхній роман став для нього джерелом сильних переживань, які відобразилися в його роботах. Пізніше Кокошка продовжив успішну кар'єру та став одним із найвідоміших представників експресіонізму. Він не зміг повернути жінку, яку кохав, тому створив її копію – а згодом знищив навіть її. Саме тому історія Кокошки та Альми Малер залишається однією з найдивніших історій кохання в європейському мистецтві.