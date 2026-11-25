Он начинал с 12-часовой работы на фабрике за 1,20 доллара в неделю, а впоследствии стал одним из самых богатых людей в истории США. Эндрю Карнеги построил стальную империю, заработал огромное состояние, но в конце жизни решил раздать почти все свое богатство.

Почему миллиардер посвятил последние годы библиотекам, образованию и благотворительности, – рассказывает 24 Канал.

Как бедный шотландский парень оказался на американской фабрике?

Эндрю Карнеги родился 25 ноября 1835 года в шотландском городе Данфермлин. Его отец был ткачом, однако из-за промышленной революции семья лишилась средств к существованию. В 1848 году Карнеги эмигрировали в США в поисках лучшей жизни. Тогда Эндрю было всего 13 лет. Вместо учебы он пошел работать на хлопчатобумажную фабрику, где проводил по 12 часов в день и зарабатывал 1,20 доллара в неделю.

Впоследствии мальчик устроился разносчиком в телеграфную компанию. Благодаря феноменальной памяти он быстро изучил улицы Питтсбурга и научился расшифровывать азбуку Морзе на слух. Это помогло ему познакомиться с влиятельными людьми и открыло путь в большой бизнес.

Как Карнеги стал стальным королем Америки?

Сначала Карнеги инвестировал в железные дороги и нефть, но настоящий успех пришел к нему в сталелитейной промышленности. Он понял, что индустриализация США будет требовать все больше металла, и создал Carnegie Steel – одну из крупнейших сталелитейных компаний мира.

Предприниматель активно внедрял новые технологии и сокращал расходы. В то же время его методы управления были жесткими, а условия труда на предприятиях вызывали критику. В частности, кровавым противостоянием завершилась забастовка на заводе в Гомстеде в 1892 году.

В 1901 году Карнеги заключил сделку, вошедшую в историю бизнеса: он продал свою компанию финансисту Джону Моргану за 480 миллионов долларов. По современному уровню цен это примерно 17–18 миллиардов долларов. После продажи Carnegie Steel стала основой корпорации U.S. Steel, а сам Карнеги оказался в числе самых богатых людей мира.



Карнеги вошел в число самых богатых людей мира / Фото Википедия

Почему миллиардер решил раздать почти все деньги?

Еще до продажи бизнеса Карнеги написал эссе "Евангелие богатства", в котором изложил свое видение ответственности состоятельных людей. Он считал, что богатство нужно использовать на благо общества, а не просто передавать по наследству.

Ему принадлежит известная мысль: "Тот, кто умирает богатым, умирает в позоре". Карнеги не хотел оставлять дочери Маргарет огромное наследство, ведь считал, что чрезмерное богатство может испортить человека. Вместо этого он решил направить свое состояние на образование, науку и благотворительность.

Одним из главных направлений стали бесплатные библиотеки. Предприниматель профинансировал строительство более 2 500 таких учреждений в разных странах мира. Это было символично: в детстве у него не хватало денег даже на книги. Также Карнеги поддерживал университеты, научные учреждения и организации, работавшие на благо мира. Среди известных проектов, которые он профинансировал, были:

Карнеги-холл в Нью-Йорке,

Фонд Карнеги за международный мир.

Каким наследием Карнеги запомнился в США?

Эндрю Карнеги умер 11 августа 1919 года в возрасте 83 лет. При жизни он раздал почти 90 % своего состояния, превратив огромное состояние в:

библиотеки,

образовательные учреждения,

благотворительные фонды.

Его биография остается противоречивой: с одной стороны, он стал символом американской мечты, а с другой – его методы ведения бизнеса и отношение к рабочим вызывали немало критики.

Однако Карнеги оставил после себя не только стальную империю, но и тысячи учреждений, которые продолжают работать. Бывший фабричный рабочий, зарабатывавший чуть больше доллара в неделю, вошел в историю не только как миллиардер, но и как один из самых известных филантропов своего времени.