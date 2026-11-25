Чому мільярдер витратив останні роки на бібліотеки, освіту та благодійність, – розповідає 24 Канал.

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Як бідний шотландський хлопець опинився на американській фабриці?

Ендрю Карнегі народився 25 листопада 1835 року в шотландському місті Данфермлін. Його батько був ткачем, однак через промислову революцію родина втратила засоби до існування. У 1848 році Карнегі емігрували до США в пошуках кращого життя. Тоді Ендрю було лише 13 років. Замість навчання він пішов працювати на бавовняну фабрику, де проводив по 12 годин на день і заробляв 1,20 долара на тиждень.

Згодом хлопець влаштувався розсильним у телеграфну компанію. Завдяки феноменальній пам'яті він швидко вивчив вулиці Піттсбурга та навчився розшифровувати азбуку Морзе на слух. Це допомогло йому познайомитися з впливовими людьми та відкрило шлях до великого бізнесу.

Як Карнегі став сталевим королем Америки?

Спочатку Карнегі інвестував у залізниці та нафту, але справжній успіх знайшов у сталеливарній промисловості. Він зрозумів, що індустріалізація США потребуватиме дедалі більше металу, і створив Carnegie Steel – одну з найбільших сталеливарних компаній світу.

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Підприємець активно впроваджував нові технології та скорочував витрати. Водночас його методи управління були жорсткими, а умови праці на підприємствах викликали критику. Зокрема, кривавим протистоянням завершився страйк на заводі в Гомстеді у 1892 році.

У 1901 році Карнегі уклав угоду, яка увійшла в історію бізнесу: продав свою компанію фінансисту Джону Моргану за 480 мільйонів доларів. За сучасним рівнем цін це приблизно 17 – 18 мільярдів доларів. Після продажу Carnegie Steel стала основою корпорації U.S. Steel, а сам Карнегі опинився серед найбагатших людей світу.



Карнегі опинився серед найбагатших людей світу / Фото Вікіпедія

Чому мільярдер вирішив роздати майже всі гроші?

Ще до продажу бізнесу Карнегі написав есе "Євангеліє багатства", в якому виклав своє бачення відповідальності заможних людей. Він вважав, що багатство потрібно використовувати на користь суспільства, а не просто передавати у спадок.

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Йому належить відома думка: "Той, хто помирає багатим, помирає в ганьбі". Карнегі не хотів залишати доньці Маргарет величезний спадок, адже вважав, що надмірні гроші можуть зіпсувати людину. Натомість він вирішив спрямувати свої статки на освіту, науку та благодійність.

Одним із головних напрямків стали безкоштовні бібліотеки. Підприємець профінансував будівництво понад 2 500 таких закладів у різних країнах світу. Це було символічно: у власному дитинстві він не мав достатньо грошей навіть на книжки. Також Карнегі підтримував університети, наукові установи та організації, що працювали задля миру. Серед відомих проєктів, які він профінансував, були:

Карнегі-хол у Нью-Йорку,

Фонд Карнегі за міжнародний мир.

Якою спадщиною Карнегі запам'ятали у США?

Ендрю Карнегі помер 11 серпня 1919 року у віці 83 років. За життя він роздав майже 90% свого багатства, перетворивши величезний статок на:

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бібліотеки,

освітні установи,

благодійні фонди.

Його біографія залишається суперечливою: з одного боку, він став символом американської мрії, а з іншого – його бізнес-методи й ставлення до робітників викликали чимало критики.

Проте Карнегі залишив після себе не лише сталеву імперію, а й тисячі установ, які продовжують працювати. Колишній фабричний робітник, що заробляв трохи більше долара на тиждень, увійшов в історію не тільки як мільярдер, а і як один із найвідоміших філантропів свого часу.