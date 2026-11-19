Юрий Кнорозов взялся за чтение текстов древних майя, ни разу не побывав на их земле. Пока другие исследователи изучали руины среди джунглей, он работал с книгами и копиями рукописей в послевоенном Ленинграде. Уроженец Харьковской области предложил решение, которое изменило целую научную отрасль.

Как ему удалось преодолеть недоверие авторитетов и при чем здесь сиамская кошка Ася – расскажет 24 Канал.

Как исследователь из Харьковской области взялся за "невозможное"?

Согласно официальным документам, Юрий Кнорозов родился 19 ноября 1922 года в Южном в Харьковской области. Учился на историческом факультете Харьковского университета, где заинтересовался древними системами письма. Впоследствии его увлекла загадка майя.

Ученые уже понимали их календарь, но расшифровка большинства надписей оставалась недостижимой. Некоторые исследователи даже сомневались, что эту письменность вообще можно расшифровать. Кнорозов подошел к задаче через сравнение знаков в рукописях.

Интересно! Ему не нужно было стоять у пирамиды, чтобы заметить закономерность, которую другие отвергали.

Что он понял раньше своих оппонентов?

Важной подсказкой стали записи испанского епископа XVI века Диего де Ланды. Его так называемый алфавит майя долгое время считали недостоверным. Кнорозов посмотрел на проблему иначе: знаки могли обозначать слоги, а не отдельные буквы.

Это открывало путь к чтению слов. В 1952 году он опубликовал статью, ставшую переломной для дешифровки. Однако признание не было мгновенным. Влиятельный британский майянист Эрик Томпсон резко опровергал его выводы.



Юрий Кнорозов читал тексты майя, еще не побывав на их земле / Фото Википедия

Научную полемику обостряла холодная война: открытия исследователя из СССР оценивались еще и через призму политического недоверия. Дальнейшая работа подтвердила главную идею Кнорозова. Он нашел ключ к системе, хотя чтение текстов потребовало еще десятилетий труда многих ученых.

Зачем он указал кошку в качестве соавтора?

Наряду с серьезной наукой в биографии Кнорозова есть история, которая сделала его узнаваемым далеко за пределами академического мира. На самом известном портрете он держит сиамскую кошку Асю – такую же сосредоточенную на вид, как и хозяин.

По словам майяниста Гарри Кеттунена, который лично общался с ученым, Кнорозов действительно вписал Асю в качестве соавтора в рукопись. Однако популярная история о ее имени, упоминаемом в многочисленных статьях, вероятно, преувеличена.

Образ замкнутого чудака тоже не объясняет всей его жизни. Во время войны Кнорозов оставался на оккупированной Харьковщине, и это обстоятельство впоследствии стало поводом для подозрений и препятствий в его академической карьере.

Когда он наконец увидел города майя?

В Гватемалу Кнорозов добрался только в 1990 году, еще до распада СССР. Мексику он посетил в 1992-м – через сорок лет после своей прорывной публикации. Он увидел Паленке, Бонампак и другие археологические памятники, надписи которых исследовал на расстоянии.



Юрий Кнорозов добрался до Гватемалы в 1990 году / Фото Википедия

Мексика наградила его орденом Ацтекского орла – высшей государственной наградой страны для иностранцев. Юрий Кнорозов скончался в Петербурге в 1999 году. Его открытие пережило и политические границы, и научные споры: знаки, которые казались безмолвными рисунками, постепенно начали возвращать голос древней цивилизации.