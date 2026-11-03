Братская вражда на миллиарды: как токсичная ссора привела к созданию спортивных империй Adidas и Puma

Сегодня Adidas – известен во всем мире. В штате компании работает около 60 тысяч человек из разных уголков мира. Годовой доход бренда оценивается в более чем 20 миллиардов евро.

Мало кто знает, что одного из ближайших конкурентов Adidas – компанию Puma – основал его родной брат. Ссора двух самых близких людей превратилась в конкурентную гонку, длившуюся почти столетие. Подробности эпического противостояния читайте в материале 24 Канала.

От детской бизнес-идеи до империи стоимостью в миллиарды

Адольф Дасслер родился в 1900 году в Баварии. Он был самым младшим ребенком в многодетной семье и в детстве дружил со своим братом Рудольфом, который во взрослом возрасте стал его главным конкурентом.

В детстве Адольф был фанатом спорта. Вместе с друзьями он занимался различными видами спорта, в частности, легкой атлетикой, футболом, боксом, хоккеем, лыжным спортом. На собственном опыте он убедился, что почти все спортсмены носят одинаковую обувь. Именно это заложило идею и философию будущего бренда Adidas.

Адольф понял: если создать обувь, специально разработанную с учетом требований конкретного вида спорта, это даст спортсмену огромное преимущество. Эта идея легла в основу его будущей компании – Adidas,

– рассказывают сегодня представители бренда.

Во время Первой мировой войны Адольфа призвали в армию. Когда он вернулся, Германия уже находилась в экономическом кризисе. Тогда будущий основатель бренда, стоимостью в миллиарды, решил вернуться к своей детской идее об обуви. Стоит отметить, что мать Адольфа была швеей, поэтому он владел базовыми навыками пошива одежды. Кроме того, бизнесмен проявил креативность и превратил старую прачечную возле родительского дома в обувную мастерскую.

Сначала Адольф зарабатывал на жизнь ремонтом обуви. В свободное время он занимался созданием первых образцов специализированной спортивной обуви. Одним из первых нововведений стали беговые туфли со шипами для легкоатлетов.

Дело шло хорошо. Кроме того, на помощь Адольфу пришел его брат Рудольф. В 1924 году они вместе основали "Обувную фабрику братьев Дасслер". Сначала их команда состояла из трех человек – сами братья и один работник. В первую очередь братья изготавливали кожаные футбольные бутсы с прибитыми шипами, а также легкоатлетическую обувь с шипами.

В то время мир жил в ожидании спортивных событий, таких как Чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры. Адольф поставил перед собой амбициозную цель – создать обувь для олимпийцев. Годом настоящего успеха для братьев стал 1928-й. Тогда Адольф предоставил свою обувь немецкой бегунье на средние дистанции Лине Радке. Она одержала победу, установив мировой рекорд.

Адольф продолжил сотрудничать со звездами спорта. Он не просто изготавливал для них обувь, но и учитывал индивидуальные потребности, а также собирал отзывы. В частности, приоритетным было сотрудничество со сборной Германии по легкой атлетике. Далее последовали Олимпийские игры 1932 и 1936 годов. Компания успешно развивалась и начала приносить прибыль.

А затем началась Вторая мировая война. Рудольфа мобилизовали, Адольф начал производить на своей фабрике военную технику. В 1945 году Рудольф попытался уйти со службы, однако его арестовали. Вскоре американские власти уволили его, но ненадолго. Вновь оказавшись под арестом, Рудольф узнал, что на него донес кто-то из близких.

Вернувшись домой, Рудольф обвинил в предательстве брата. Их отношения становились все более напряженными, однако ни один из них не делал шагов к примирению. В конце концов, Рудольф основал по соседству свой бизнес, сегодня известный всему миру как Puma. В последующие десятилетия братья активно конкурировали между собой.

Рудольф / Сайт Puma

Публичные раздоры между ними не прекращались: в судах, во время рекламных кампаний и т. д. В конце концов, казалось, что развитие брендов для них – не приоритет. Главной целью было одержать победу над братом. Рудольф и Альфред так и не помирились перед смертью. Между тем бренды уже в наше время пытались оставить вражду в прошлом. Однако это не совсем удалось.