Братська ненависть на мільярди: як токсична сварка створила спортивні імперії Adidas та Puma

Мало хто знає, що одного з найближчих конкурентів Adidas – Puma – створив його рідний брат. Сварка двох найближчих людей перетворилася у конкурентну гонку довжиною у майже століття. Деталі епічного протистояння, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Від дитячої бізнес-ідеї до імперії на мільярди

Адольф Дасслер народився 1900 року у Баварії. Він був наймолодшою дитиною у багатодітній сім'ї і в дитинстві дружив зі своїм братом Рудольфом, який у дорослому віці став його головним конкурентом.

У дитинстві Адольф фанатів від спорту. Разом з друзями він займався різними видами спорту, зокрема, легкою атлетикою, футболом, боксом, хокеєм, лижним спортом. На власному досвіді він переконався, що майже всі спортсмени носять однакове взуття. Саме це заклало ідею та філософію майбутнього бренду Adidas.

Адольф зрозумів: якщо створити взуття, спеціально розроблене з урахуванням вимог конкретного виду спорту, це дасть спортсмену величезну перевагу. Ця ідея лягла в основу його майбутньої компанії – Adidas– сьогодні розповідають представники бренду.

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Під час Першої світової війни Адольфа призвали до армії. Коли він повернувся, Німеччина вже перебувала в економічній кризі. Тоді майбутній засновник бренду на мільярди вирішив повернутися до своєї дитячої ідеї про взуття. Варто зауважити, що матір Адольфа була кравчинею, тому він володів базовими навичками створенням одягу. Крім того, бізнесмен проявив креатив і перетворив на взуттєву майстерню стару пральню біля батьківського дому.

Спершу Адольф заробляв на життя ремонтом взуття. У вільний час він займався створення перших зразків спеціалізованого спортивного взуття. Одним з перших нововведень стали бігові туфлі з шипами для легкоатлетів.

Справа добре розвивалася. Крім того, на допомогу Адольфу прийшов його брат Рудольф. У 1924 разом вони разом заснували "Взуттєву фабрику братів Дасслер". Спершу їхня команда складалася з трьох людей – самі брати та один працівник. Пріоритетно брати виготовляли шкіряні футбольні бутси з прибитими шипами, а також легкоатлетичне взуття з шипами.

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У той час світ жив в очікуванні спортивних подій, як-от Чемпіонат світу з футболу та Олімпійські ігри. Адольф поставив амбітну ціль створити взуття для Олімпійців. Роком справжнього успіху для братів став 1928. Тоді Адольф надав своє взуття німецькій бігунці на середні дистанції Ліні Радке. Вона здобула перемогу, встановивши світовий рекорд.

Адольф продовжив співпрацювати з зірками спорту. Він не просто виготовляв для них взуття, але й враховував індивідуальні потреби та збирав відгуки. Зокрема, пріоритетною була співпраця зі збірною Німеччини з легкої атлетики. Далі були Олімпійські ігри 1932 та 1936 року. Компанія успішно розвивалася й почала приносити прибутки.

А потім розпочалася Друга світова війна. Рудольфа мобілізували, Адольф почав виготовляти на своїй фабриці воєнну техніку. В 1945 році Рудольф зробив спробу залишити службу, однак його заарештували. Невдовзі Американські служби звільнили його, але ненадовго. Повторно потрапивши під арешт, Рудольф дізнався, що на нього доніс хтось з близьких.

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Повернувшись додому, Рудольф звинуватив у зраді брата. Їхні відносини ставали все напруженішими, проте жоден не робив кроків до примирення. Зрештою, Рудольф заснував по сусідству свій бізнес, сьогодні відомий всьому світу як Puma. У наступні десятиліття брати активно конкурували між собою.

Рудольф / Сайт Puma

Публічні чвари між ними не зупинялися: у судах, під час рекламних кампаній тощо. Зрештою, здавалося, що розвиток брендів для них – не пріоритет. Головною ціллю було втерти носа братові. Рудольф та Альфред так і не помирилися перед смертю. Тим часом бренди вже у наш час робили спробу залишити ворожнечу позаду. Однак це не зовсім вдалося.