Миллиардер без квартиры: как создатель Duty Free раздал все деньги и умер почти в нищете

Он заработал миллиарды на продаже парфюмерии, алкоголя и других товаров в международных аэропортах, но не оставил себе роскошного поместья или яхты. Чак Фини, соучредитель сети Duty Free Shoppers, десятилетиями тайно жертвовал свое состояние на благотворительность, а сам жил скромно и пользовался общественным транспортом.

Как человек, который мог позволить себе любую роскошь, решил отдать почти все, что заработал, – расскажет 24 Канал.

Почему миллиардер сознательно отказался от роскоши?

Фини не стремился демонстрировать богатство. Он летал экономклассом, носил простую одежду и не жил в мире дорогих автомобилей и роскошных поместий, привычных для многих сверхбогатых людей. Даже его благотворительность долгое время оставалась тайной: пожертвования часто поступали через структуры, не раскрывавшие имени дарителя.

Его целью было не просто раздать деньги после смерти, а использовать их при жизни – когда они могли изменять судьбы людей. Именно поэтому он основал благотворительный фонд Atlantic Philanthropies, через который финансировал:

образование,

здравоохранение,

научные исследования,

социальные проекты в разных странах.

Фини не оставил себе миллиардное наследство. Он последовательно сокращал собственное состояние, направляя его на помощь другим, и стал одним из самых известных сторонников идеи отдавать богатство еще при жизни.

Как он заработал миллиарды на Duty Free?

Путь к богатству начался не с роскошных магазинов, а с предпринимательской хватки. В 1960 году Фини вместе с Робертом Миллером основал Duty Free Shoppers – компанию, которая выросла в международную сеть магазинов беспошлинной торговли. Продажи парфюмерии, алкоголя и других товаров путешественникам сделали партнеров чрезвычайно богатыми.

Но Фини все больше интересовало не накопление денег, а то, что с ними можно сделать. В 1982 году он основал фонд Atlantic Philanthropies, а впоследствии передал ему почти все свое состояние. Долгие годы благотворительные организации получали его деньги анонимно. Фини даже настаивал, чтобы его имя не раскрывали, иначе финансирование могло прекратиться.



Почему миллиардер сознательно отказался от роскоши / Фото Tatler Hong Kong

Куда исчезли его 8 миллиардов долларов?

Деньги Фини шли на финансирование университетов, медицинских исследований, здравоохранения и миротворческих инициатив. В частности, почти миллиард долларов через его фонд получил Корнельский университет, где он учился. В общей сложности Atlantic Philanthropies направила на благотворительные проекты более 8 миллиардов долларов.

В 2020 году фонд завершил свою деятельность, выполнив главную миссию: потратить весь капитал при жизни основателя. Фини воплотил в жизнь свой принцип Giving While Living – "отдавать при жизни", а не ждать, пока состояние распределят после смерти.

Почему миллиардер решил оставить после себя не деньги, а наследие?

Чак Фини скончался в Сан-Франциско 9 октября 2023 года в возрасте 92 лет. Он жил в съемной квартире, не имел собственного автомобиля и предпочитал простой образ жизни. Его знаменитые пластиковые часы стоили около 15 долларов – разительный контраст с миллиардами, которые прошли через его руки.

Его пример вдохновил других состоятельных людей, в частности Билла Гейтса и Уоррена Баффета, которые поддерживали идею направлять большие состояния на общественно важные дела. Фини мог войти в историю как еще один миллиардер с роскошными поместьями и дорогими яхтами. Вместо этого он оставил после себя другое наследие – университеты, медицинские программы и возможности для миллионов людей.

Он доказал, что истинный масштаб богатства измеряется не тем, сколько ты накопил, а тем, сколько успел сделать для других.