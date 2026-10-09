Як людина, яка могла дозволити собі будь-яку розкіш, вирішила віддати майже все, що заробила – розкаже 24 Канал.

Чому мільярдер свідомо відмовився від розкоші?

Фіні не прагнув демонструвати багатство. Він літав економкласом, носив простий одяг і не жив у світі дорогих автомобілів та розкішних маєтків, звичних для багатьох надзаможних людей. Навіть його благодійність довгий час залишалася таємницею: пожертви часто надходили через структури, які не розкривали імені дарувальника.

Його метою було не просто роздати гроші після смерті, а використати їх за життя – коли вони могли змінювати долі людей. Саме тому він заснував благодійний фонд Atlantic Philanthropies, через який фінансував:

освіту,

охорону здоров'я,

наукові дослідження,

соціальні проєкти в різних країнах.

Фіні не залишив собі мільярдного спадку. Він послідовно скорочував власні статки, спрямовуючи їх на допомогу іншим, і став одним із найвідоміших прихильників ідеї віддавати багатство ще за життя.

Як він заробив мільярди на Duty Free?

Шлях до статків почався не з розкішних магазинів, а з підприємницької хватки. У 1960 році Фіні разом із Робертом Міллером заснував Duty Free Shoppers – компанію, яка виросла в міжнародну мережу магазинів безмитної торгівлі. Продажі парфумів, алкоголю та інших товарів мандрівникам зробили партнерів надзвичайно багатими.

Та Фіні дедалі більше цікавило не накопичення грошей, а те, що з ними можна зробити. У 1982 році він заснував фонд Atlantic Philanthropies, а згодом передав йому майже всі свої статки. Довгі роки благодійні організації отримували його гроші анонімно. Фіні навіть наполягав, щоб його ім'я не розкривали, інакше фінансування могло припинитися.



Чому мільярдер свідомо відмовився від розкоші / Фото Tatler Hong Kong

Куди зникли його 8 мільярдів доларів?

Гроші Фіні фінансували університети, медичні дослідження, охорону здоров'я та миротворчі ініціативи. Зокрема, майже мільярд доларів через його фонд отримав Корнелльський університет, де він навчався. Загалом Atlantic Philanthropies спрямувала на благодійні проєкти понад 8 мільярдів доларів.

У 2020 році фонд завершив роботу, виконавши головну місію: витратити весь капітал за життя засновника. Фіні втілив власний принцип Giving While Living – "віддавати за життя", а не чекати, поки статки розподілять після смерті.

Чому мільярдер вирішив залишити після себе не гроші, а спадщину?

Чак Фіні помер у Сан-Франциско 9 жовтня 2023 року у віці 92 років. Він жив в орендованій квартирі, не мав власного автомобіля й віддавав перевагу простому способу життя. Його знаменитий пластиковий годинник коштував близько 15 доларів – разючий контраст із мільярдами, які пройшли через його руки.

Його приклад надихнув інших заможних людей, зокрема Білла Гейтса та Воррена Баффета, які підтримували ідею спрямовувати великі статки на суспільно важливі справи. Фіні міг увійти в історію як ще один мільярдер із розкішними маєтками та дорогими яхтами. Натомість він залишив після себе інший спадок – університети, медичні програми та можливості для мільйонів людей.

Він довів, що справжній масштаб багатства вимірюється не тим, скільки ти накопичив, а тим, скільки встиг зробити для інших.