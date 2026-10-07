Он изменил физику, а получил пиво на всю жизнь: почему компания Carlsberg наградила Нильса Бора

7 октября 1885 года родился Нильс Бор – один из величайших физиков XX века, чьи работы заложили основу современной квантовой физики. В 1922 году он получил Нобелевскую премию по физике за исследования строения атомов и излучения. Но в его биографии есть деталь, которая звучит гораздо менее академично.

Мало кто знает, но на протяжении десятилетий Бор жил в доме, предоставленном ему компанией Carlsberg, и имел право на бесплатные поставки пива. Подробнее об этом расскажет 24 Канал.

Как Нильс Бор изменил представления об атоме?

Бор родился в Копенгагене в семье профессора физиологии. В 1913 году он опубликовал свои знаменитые работы о строении атома, предложив модель, в которой электроны могут находиться только на определенных энергетических уровнях. Эти идеи стали одним из фундаментов дальнейшего развития квантовой механики.

Сегодня Нильса Бора считают одним из основателей современной квантовой физики. В 1922 году его вклад в физику был отмечен Нобелевской премией. И именно вокруг этого периода возникла одна из самых известных историй о награде, которую получил гениальный ученый.

Почему Бор жил в поместье Carlsberg?

После получения Нобелевской премии Бор поселился в почетной резиденции Carlsberg – доме, который пивоваренная компания предоставляла выдающимся деятелям. Ученый жил там с 1932 года до самой смерти в 1962-м. Вилла располагалась рядом с лабораторией Carlsberg, поэтому Бор буквально жил по соседству с пивоваренным заводом.



Как Нильс Бор изменил представления об атоме / Фото Википедия

Популярная легенда гласит, что после получения Нобелевской премии Carlsberg подарил Бору дом с якобы прямым пивопроводом из пивоварни, благодаря которому ученый мог наливать себе бесплатное свежее пиво прямо из крана.

Интересно! Бору действительно бесплатно поставляли пиво – в бутылках, ящиках и бочках – но никакой трубы к дому не было. То есть реальность оказалась менее эффектной, но все равно довольно приятной: Нобелевский лауреат имел пожизненное право на бесплатное пиво от одной из самых известных пивоварен Дании.

Как Бор спасся от нацистов?

В 1943 году жизнь ученого резко изменилась. После оккупации Дании нацистской Германией Бор был вынужден бежать из страны. Сначала он добрался до Швеции, а оттуда – в Великобританию. Позже он оказался в США, где присоединился к работе британской группы в рамках американского атомного проекта.

Бегство Бора само по себе стало почти детективной историей. Во время отъезда из Дании он взял с собой бутылку, которую считал содержащей тяжелую воду – вещество, важное для ядерных исследований. Однако в спешке взял не ту бутылку: внутри было обычное пиво.

Образ Бора получается почти кинематографическим: