Мало хто знає, але протягом десятиліть Бор жив у будинку, наданому йому Carlsberg, і мав право на безкоштовні поставки пива. Більше про це розкаже 24 Канал.

Як Нільс Бор змінив уявлення про атом?

Бор народився в Копенгагені в родині професора фізіології. У 1913 році він опублікував свої знамениті роботи про будову атома, запропонувавши модель, у якій електрони можуть перебувати лише на певних енергетичних рівнях. Ці ідеї стали одним із фундаментів подальшого розвитку квантової механіки.

Сьогодні Нільса Бора вважають одним із засновників сучасної квантової фізики. У 1922 році його внесок у фізику відзначили Нобелівською премією. І саме навколо цього періоду виникла одна з найвідоміших історій про винагороду, яку отримав геніальний учений.

Чому Бор жив у маєтку Carlsberg?

Після отримання Нобелівської премії Бор оселився у почесній резиденції Carlsberg – будинку, який пивоварна компанія надавала видатним діячам. Учений жив там із 1932 року до самої смерті у 1962-му. Вілла була розташована поруч із лабораторією Carlsberg, тому Бор буквально жив по сусідству з пивоварним заводом.



Як Нільс Бор змінив уявлення про атом / Фото Вікіпедія

Популярна легенда стверджує, що після отримання Нобелівської премії Carlsberg подарував Бору будинок із нібито прямим пивопроводом із пивоварні, завдяки якому вчений міг наливати собі безкоштовне свіже пиво просто з крана.

Цікаво! Бору справді безкоштовно постачали пиво – у пляшках, ящиках і бочках – але ніякої труби до будинку не було. Тобто реальність виявилася менш ефектною, але все одно доволі приємною: Нобелівський лауреат мав довічне право на безкоштовне пиво від однієї з найвідоміших пивоварень Данії.

Як Бор урятувався від нацистів?

У 1943 році життя вченого різко змінилося. Після окупації Данії нацистською Німеччиною Бор був змушений тікати з країни. Спочатку він дістався Швеції, а звідти – Великої Британії. Пізніше він опинився у США, де долучився до роботи британської групи в межах американського атомного проєкту.

Втеча Бора сама по собі стала майже детективною історією. Під час виїзду з Данії він забрав із собою пляшку, яку вважав такою, що містить важку воду – речовину, важливу для ядерних досліджень. Однак у поспіху взяв не ту пляшку: всередині було звичайне пиво.

Образ Бора виходить майже кінематографічним: