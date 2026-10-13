Презирала компромиссы и способствовала распаду СССР: почему Украине сегодня так не хватает Маргарет Тэтчер

Бомба полностью разрушила ванную комнату в ее номере, но не заставила ее отступить. В 1984 году ирландские террористы взорвали отель в Брайтоне, где ночевала премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Уже на следующее утро она вышла на трибуну партийной конференции и продолжила выступление, дав понять: террор не заставит демократию капитулировать.

Именно такой ее и запомнили – "Железной леди", которая не боялась непопулярных решений и открыто бросала вызов Кремлю. Почему ее политический характер и сегодня вспоминают в контексте войны России против Украины – расскажет 24 Канал.

Как дочь бакалейщика стала первой женщиной-премьер-министром Великобритании?

13 октября 1925 года родилась Маргарет Тэтчер – будущая "Железная леди", которая изменила британскую экономику и стала одной из ключевых фигур Холодной войны. Она выросла в семье бакалейщика в городке Грантем, изучала химию в Оксфорде, а впоследствии получила юридическую квалификацию.

В 1959 году Тэтчер стала депутатом парламента, в 1975-м возглавила Консервативную партию, а через четыре года – правительство Великобритании, став первой женщиной на этом посту. Ее политический курс основывался на:

свободном рынке,

приватизации и сокращении государственного вмешательства в экономику.

Тэтчер возглавляла правительство 11 лет – дольше всех среди британских премьеров XX века.

Почему ее называли "Железной леди"?

Тэтчер не боялась непопулярных решений, даже когда они угрожали ее рейтингу. Она приватизировала государственные предприятия, ограничивала влияние профсоюзов и настаивала на закрытии убыточных шахт. В 1984–1985 годах противостояние с шахтерами переросло в масштабную забастовку, сопровождавшуюся острыми столкновениями и протестами.

Для сторонников Тэтчер это была необходимая перестройка экономики, для критиков – удар по рабочим общинам и целым регионам страны. Ее политика вызывала ненависть у многих британцев, а на вершине власти союзники нередко оставались лишь до тех пор, пока совпадали их интересы. Однако Тэтчер не отступала под давлением улицы.



Почему Маргарет Тэтчер называли "Железной леди" / Фото AP

Именно эта жесткость сделала ее символом политической решимости – и одновременно одной из самых противоречивых фигур в британской истории. Прозвище "Железная леди" появилось в советской прессе в 1976 году как критика ее антикоммунистических заявлений. Тэтчер превратила его в свой собственный политический бренд.

Как Тэтчер вернула Фолклендские острова?

В апреле 1982 года Аргентина захватила Фолклендские острова, на которые претендовала Великобритания. Тэтчер решила направить военно-морские силы для возвращения территории, несмотря на расстояние и риски операции. После нескольких недель боев аргентинские войска капитулировали в июне 1982 года. Победа укрепила позиции премьер-министра, хотя война унесла жизни сотен британских и аргентинских военных.

Действительно ли Тэтчер помогла развалить СССР?

Тэтчер была решительной противницей советского коммунизма и поддерживала тесный союз с США и президентом Рональдом Рейганом. Она выступала за укрепление НАТО, но в то же время не отвергала дипломатию. В 1984 году Тэтчер встретилась с Михаилом Горбачевым и пришла к выводу, что с ним можно иметь дело.

Диалог с советским лидером стал частью более широкого процесса, который способствовал завершению Холодной войны. Однако приписывать Тэтчер единоличный распад СССР было бы преувеличением. Советский Союз прекратил свое существование в 1991 году в результате совокупности глубоких экономических, политических и национальных кризисов, а также международных факторов.



Действительно ли Тэтчер помогла развалить СССР / Фото The Independent

Чему учит сегодня история Тэтчер?

Для Украины ее наследие актуально прежде всего благодаря принципу: агрессия не должна приносить агрессору желаемого результата. Во время Фолклендской войны британское правительство соединило дипломатию с военными действиями, чтобы вернуть контроль над островами.

Главный урок – важность четкой стратегии, защиты национальных интересов и готовности подкреплять слова конкретными действиями.

Маргарет Тэтчер скончалась 8 апреля 2013 года в возрасте 87 лет. Ее политика до сих пор вызывает споры: одни считают ее реформатором, другие подчеркивают социальные последствия ее решений. Однако ее влияние на Великобританию и международную политику оспорить сложно.