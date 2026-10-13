Саме такою її й запам'ятали – "Залізною леді", яка не боялася непопулярних рішень і відкрито кидала виклик Кремлю. Чому її політичний характер і сьогодні згадують у контексті війни Росії проти України – розкаже 24 Канал.

Як донька бакалійника стала першою жінкою-прем'єркою Британії?

13 жовтня 1925 року народилася Маргарет Тетчер – майбутня "Залізна леді", яка змінила британську економіку й стала однією з ключових постатей Холодної війни. Вона виросла в родині бакалійника в містечку Грантем, вивчала хімію в Оксфорді, а згодом здобула юридичну кваліфікацію.

У 1959 році Тетчер стала депутаткою парламенту, у 1975-му очолила Консервативну партію, а через чотири роки – уряд Великої Британії, ставши першою жінкою на цій посаді. Її політичний курс ґрунтувався на:

вільному ринку,

приватизації та скороченні державного втручання в економіку.

Тетчер очолювала уряд 11 років – найдовше серед британських прем'єрів XX століття.

Чому її називали "Залізною леді"?

Тетчер не боялася непопулярних рішень, навіть коли вони загрожували її рейтингу. Вона приватизувала державні підприємства, обмежувала вплив профспілок і наполягала на закритті збиткових шахт. У 1984 – 1985 роках протистояння з шахтарями переросло в масштабний страйк, який супроводжувався гострими сутичками та протестами.

Для прихильників Тетчер це була необхідна перебудова економіки, для критиків – удар по робітничих громадах і цілих регіонах країни. Її політика викликала ненависть у багатьох британців, а на вершині влади союзники нерідко залишалися лише доти, доки збігалися їхні інтереси. Проте Тетчер не відступала під тиском вулиці.



Чому Маргарет Тетчер називали "Залізною леді" / Фото AP

Саме ця жорсткість зробила її символом політичної рішучості – і водночас однією з найбільш суперечливих постатей британської історії. Прізвисько "Залізна леді" з'явилося в радянській пресі 1976 року як критика її антикомуністичних заяв. Тетчер перетворила його на власний політичний бренд.

Як Тетчер повернула Фолклендські острови?

У квітні 1982 року Аргентина захопила Фолклендські острови, на які претендувала Велика Британія. Тетчер вирішила відправити військово-морські сили для повернення території, попри відстань і ризики операції. Після кількох тижнів боїв аргентинські війська капітулювали в червні 1982 року. Перемога зміцнила позиції прем'єрки, хоча війна забрала життя сотень британських та аргентинських військових.

Чи справді Тетчер допомогла розвалити СРСР?

Тетчер була рішучою противницею радянського комунізму й підтримувала тісний союз зі США та президентом Рональдом Рейганом. Вона виступала за зміцнення НАТО, але водночас не відкидала дипломатії. У 1984 році Тетчер зустрілася з Михайлом Горбачовим і дійшла висновку, що з ним можна мати справу.

Діалог із радянським лідером став частиною ширшого процесу, який сприяв завершенню Холодної війни. Однак приписувати Тетчер одноосібний розпад СРСР було б перебільшенням. Радянський Союз припинив існування у 1991 році через поєднання глибоких економічних, політичних і національних криз та міжнародних чинників.



Чи справді Тетчер допомогла розвалити СРСР / Фото The Independent

Чого історія Тетчер навчає сьогодні?

Для України її спадщина актуальна передусім через принцип: агресія не повинна приносити агресору бажаного результату. Під час Фолклендської війни британський уряд поєднав дипломатію з військовими діями, щоб повернути контроль над островами.

Головний урок – важливість чіткої стратегії, захисту національних інтересів і готовності підкріплювати слова конкретними діями.

Маргарет Тетчер померла 8 квітня 2013 року у віці 87 років. Її політика досі викликає суперечки: одні вважають її реформаторкою, інші наголошують на соціальних наслідках її рішень. Проте її вплив на Британію та міжнародну політику заперечити складно.