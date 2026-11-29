Она родила 16 детей, пережила войны с самыми могущественными монархами Европы и превратила ослабленное государство в одну из ведущих сил континента. Мария Терезия стала единственной женщиной, правившей владениями Габсбургов, а ее дочерью была знаменитая королева Франции Мария-Антуанетта. Когда 23-летняя наследница вступила на престол, соседи уже готовились разделить ее земли.

Как ей удалось удержать власть и оставить после себя сильное государство, – рассказывает 24 Канал.

Почему 23-летняя Мария Терезия унаследовала империю, находившуюся на грани распада?

29 ноября 1780 года Мария Терезия скончалась в Вене после 40 лет правления. Однако ее путь к власти был нелегким. Отец будущей правительницы, император Карл VI, не имел сына, поэтому заранее позаботился о том, чтобы его владения могла унаследовать дочь. Но даже Прагматическая санкция, закреплявшая ее права, не убедила всех европейских монархов.

В 1740 году 23-летняя Мария Терезия получила государство с пустой казной и слабой армией. Пруссия, Франция и Бавария воспользовались ситуацией, чтобы захватить ее земли. Так началась Война за австрийское наследство.

Чтобы заручиться поддержкой, правительница отправилась в Венгрию. В сентябре 1741 года она обратилась к местной знати, держа на руках маленького сына Иосифа. Ее речь произвела сильное впечатление: венгерские сословия пообещали оказать военную помощь. Это стало важным шагом в борьбе за сохранение владений Габсбургов.

Почему Мария Терезия вышла замуж по любви?

В династических семьях браки обычно заключались ради политических союзов. Однако Мария Терезия полюбила Франца Стефана Лотарингского и вышла за него замуж в 1736 году. У супругов родилось 16 детей – 11 дочерей и пять сыновей. Самой известной из них стала Мария-Антуанетта, будущая королева Франции. Из-за многочисленных династических браков своих детей Мария Терезия получила прозвище "теща Европы".

В то же время правительница активно занималась государственными делами. Она реформировала армию, финансы и администрацию, стремясь сделать империю сильнее и эффективнее.



Мария Терезия вышла замуж по любви / Фото Википедия

Какие реформы Марии Терезии опередили свое время?

Одной из важнейших стала образовательная реформа 1774 года. В Габсбургской монархии ввели обязательное начальное образование для детей обоих полов, развивали сеть школ и готовили учителей. Мария Терезия также реформировала судебную систему. В 1776 году в австрийских наследственных землях отменили пытки во время судебных допросов.

Особое внимание она уделяла медицине. Оспа взяла жизни нескольких ее детей, а сама правительница тяжело перенесла эту болезнь. Поэтому она поддержала вариоляцию – ранний метод профилактики оспы, предшествовавший современной вакцинации.

Почему последние 15 лет жизни Мария Терезия провела в трауре?

В 1765 году умер супруг Марии Терезии Франц Стефан. Для правительницы это стало тяжелым ударом:

она обрезала волосы,

отказалась от драгоценностей,

до конца жизни носила черную одежду.

После смерти мужа соправителем стал их сын Иосиф II. Его взгляды на управление государством часто отличались от материнских, однако Мария Терезия продолжала руководить империей. При ее правлении владения Габсбургов расширились. В 1772 году к ним присоединили Галичину, а в 1775 году – Буковину.

Мария Терезия умерла 29 ноября 1780 года в возрасте 63 лет. Она правила 40 лет и оставила после себя более сильное, реформированное государство. Хотя формально она не была императрицей Священной Римской империи, именно она фактически возглавляла Габсбургскую монархию и определяла ее политику.