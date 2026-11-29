Як їй вдалося втримати владу й залишити після себе сильну державу, – розповідає 24 Канал.

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Чому 23-річна Марія Терезія отримала імперію на межі розпаду?

29 листопада 1780 року Марія Терезія померла у Відні після 40 років правління. Однак її шлях до влади був непростим. Батько майбутньої правительки, імператор Карл VI, не мав сина, тому заздалегідь подбав про те, щоб його володіння могла успадкувати донька. Та навіть Прагматична санкція, яка закріплювала її права, не переконала всіх європейських монархів.

У 1740 році 23-річна Марія Терезія отримала державу з порожньою скарбницею та слабкою армією. Пруссія, Франція й Баварія скористалися ситуацією, щоб захопити її землі. Так почалася Війна за австрійську спадщину.

Щоб заручитися підтримкою, правителька вирушила до Угорщини. У вересні 1741 року вона звернулася до місцевої знаті, тримаючи на руках маленького сина Йосифа. Її промова справила сильне враження: угорські стани пообіцяли надати військову допомогу. Це стало важливим кроком у боротьбі за збереження володінь Габсбургів.

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Чому Марія Терезія вийшла заміж із кохання?

У династичних родинах шлюби зазвичай укладали заради політичних союзів. Однак Марія Терезія покохала Франца Стефана Лотаринзького й одружилася з ним у 1736 році. У подружжя народилося 16 дітей – 11 доньок і п'ять синів. Найвідомішою з них стала Марія-Антуанетта, майбутня королева Франції. Через численні династичні шлюби своїх дітей Марія Терезія отримала прізвисько "теща Європи".

Водночас правителька активно займалася державними справами. Вона реформувала армію, фінанси й адміністрацію, прагнучи зробити імперію сильнішою та ефективнішою.



Марія Терезія вийшла заміж із кохання / Фото Вікіпедія

Які реформи Марії Терезії випередили свій час?

Однією з найважливіших стала освітня реформа 1774 року. У Габсбурзькій монархії запровадили обов'язкову початкову освіту для дітей обох статей, розвивали мережу шкіл і готували вчителів. Марія Терезія також реформувала судочинство. У 1776 році в австрійських спадкових землях скасували тортури під час судових допитів.

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Особливу увагу вона приділяла медицині. Віспа забрала кількох її дітей, а сама правителька важко перенесла цю хворобу. Тому вона підтримала варіоляцію – ранній метод профілактики віспи, який передував сучасній вакцинації.

Чому останні 15 років життя Марія Терезія провела в жалобі?

У 1765 році помер чоловік Марії Терезії Франц Стефан. Для правительки це стало важким ударом:

вона обрізала волосся,

відмовилася від коштовностей,

до кінця життя носила чорний одяг.

Після смерті чоловіка співправителем став їхній син Йосиф II. Його погляди на управління державою часто відрізнялися від материнських, однак Марія Терезія продовжувала керувати імперією. За її правління володіння Габсбургів розширилися. У 1772 році до них приєднали Галичину, а в 1775 році – Буковину.

Марія Терезія померла 29 листопада 1780 року у віці 63 років. Вона правила 40 років і залишила після себе сильнішу, реформовану державу. Хоча формально не була імператрицею Священної Римської імперії, саме вона фактично очолювала Габсбурзьку монархію та визначала її політику.